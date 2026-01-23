Салах, Винисиус, Левандовски, Онана могут перебраться в Саудовскую Аравию

Саудовские инвесторы планируют подписать около 50 топовых иностранных футболистов, которые, как ожидается, смогут повысить привлекательность местного чемпионата.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, футбольное правительство и спортивный директор Саудовской профессиональной лиги Майкл Эменало готовы осуществить громкие трансферы после завершения чемпионата мира в 2026 году.

Среди ключевых кандидатов на переезд в местный чемпионат называют Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Винисиуса («Реал»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Роберта Левандовски («Барселона») и Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

Саудовские клубы также рассматривают кандидатуры нескольких других игроков из Английской Премьер-лиги, в том числе Юри Тилеманса и Амаду Онану из «Астон Виллы», а также Габриэля Мартинелли из «Арсенала» .

Инициатива футбольных чиновников направлена ​​на сохранение интереса к саудовскому чемпионату, учитывая потенциальное завершение карьеры Криштиану Роналду, который с высокой вероятностью покинет «Аль-Наср» после истечения контракта.