Салах, Винисиус, Левандовски, Онана могут перебраться в Саудовскую Аравию
Саудовские инвесторы планируют повысить привлекательность местного чемпионата
Саудовские инвесторы планируют подписать около 50 топовых иностранных футболистов, которые, как ожидается, смогут повысить привлекательность местного чемпионата.
По информации инсайдера Бена Джейкобса, футбольное правительство и спортивный директор Саудовской профессиональной лиги Майкл Эменало готовы осуществить громкие трансферы после завершения чемпионата мира в 2026 году.
Среди ключевых кандидатов на переезд в местный чемпионат называют Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Винисиуса («Реал»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Роберта Левандовски («Барселона») и Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Саудовские клубы также рассматривают кандидатуры нескольких других игроков из Английской Премьер-лиги, в том числе Юри Тилеманса и Амаду Онану из «Астон Виллы», а также Габриэля Мартинелли из «Арсенала» .
Инициатива футбольных чиновников направлена на сохранение интереса к саудовскому чемпионату, учитывая потенциальное завершение карьеры Криштиану Роналду, который с высокой вероятностью покинет «Аль-Наср» после истечения контракта.
