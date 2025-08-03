Победа Динамо, суперматч Костюк, старт Первой лиги, успех в пляжном футболе
Главные новости за 2 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 2 августа.
1А. Первые нули сезона УПЛ. Заря и ЛНЗ голов не забивали
Команды Скрипника и Пономарева создавали голевые моменты, но забивать отказались
1В. Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Команде Шовковского пришлось изрядно понервничать за результат игры в Ровно
2A. Костюк с очередным камбеком вышла в 1/4 финала Монреаля и ждет Ястремскую
Марта в трех сетах одолела Маккартни Кесслер в четвертом раунде канадского тысячника
2В. Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Даяна в трех сетах проиграла Елене и не сумела выйти в четвертьфинал тысячника
3. Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сине-желтая команда во втором туре разгромила команду Латвии
4А. Черноморец начал с победы. Результаты игрового дня Первой лиги
Команда Кучера выиграла на своем поле
4В. Претенденты на УПЛ. Ингулец и Буковина открыли сезон Первой лиги
Амбициозные команды голов не забивали
5А. Шахтер, как ожидается, предложит 18 миллионов евро за Мека
«Гремио» может заработать большие деньги на продаже в Украину своего таланта
5В. В Англии сообщили подробности о переходе Забарного в ПСЖ. Илья сказал «нет»
Футболист ждет перехода во французский клуб
6А. ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
Греческая команда сыграла вничью с нидерландским клубом Херенвен (1:1) в спарринге
6В. Неудачный дебют Степанова. Эльферсберг переиграл Нюрнберг
Украинский нападающий провел не самый лучший матч
7. Украинки с камбэком пробились в финал Евро по пляжному волейболу
Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили соперниц из Испании
8А. Италия впервые в истории пробилась в финал Лиги наций по волейболу
Состоялся полуфинальный матч международного турнира по волейболу
8В. Бразилия и Польша определили сильнейшего. Известно последнего финалиста ЛН
Состоялся полуфинальный матч международного турнира по волейболу
9. Гран-при Венгрии: Пиастри ответил Норрису, надежды Феррари
Состоялась третья практика Гран-при Венгрии
10. Скандал в Первой лиге. Судьбу матча ЮКСА – Подолье решил спорный пенальти
Арбитр назначил 11-метровый в ворота гостей и не указал на точку в моменте возле ворот хозяев
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