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Другие новости
03 августа 2025, 08:30 | Обновлено 03 августа 2025, 09:17
694
0

Победа Динамо, суперматч Костюк, старт Первой лиги, успех в пляжном футболе

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

03 августа 2025, 08:30 | Обновлено 03 августа 2025, 09:17
694
0
Победа Динамо, суперматч Костюк, старт Первой лиги, успех в пляжном футболе
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 2 августа.

1А. Первые нули сезона УПЛ. Заря и ЛНЗ голов не забивали
Команды Скрипника и Пономарева создавали голевые моменты, но забивать отказались

1В. Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Команде Шовковского пришлось изрядно понервничать за результат игры в Ровно

2A. Костюк с очередным камбеком вышла в 1/4 финала Монреаля и ждет Ястремскую
Марта в трех сетах одолела Маккартни Кесслер в четвертом раунде канадского тысячника

2В. Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Даяна в трех сетах проиграла Елене и не сумела выйти в четвертьфинал тысячника

3. Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сине-желтая команда во втором туре разгромила команду Латвии

4А. Черноморец начал с победы. Результаты игрового дня Первой лиги
Команда Кучера выиграла на своем поле

4В. Претенденты на УПЛ. Ингулец и Буковина открыли сезон Первой лиги
Амбициозные команды голов не забивали

5А. Шахтер, как ожидается, предложит 18 миллионов евро за Мека
«Гремио» может заработать большие деньги на продаже в Украину своего таланта

5В. В Англии сообщили подробности о переходе Забарного в ПСЖ. Илья сказал «нет»
Футболист ждет перехода во французский клуб

6А. ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
Греческая команда сыграла вничью с нидерландским клубом Херенвен (1:1) в спарринге

6В. Неудачный дебют Степанова. Эльферсберг переиграл Нюрнберг
Украинский нападающий провел не самый лучший матч

7. Украинки с камбэком пробились в финал Евро по пляжному волейболу
Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили соперниц из Испании

8А. Италия впервые в истории пробилась в финал Лиги наций по волейболу
Состоялся полуфинальный матч международного турнира по волейболу

8В. Бразилия и Польша определили сильнейшего. Известно последнего финалиста ЛН
Состоялся полуфинальный матч международного турнира по волейболу

9. Гран-при Венгрии: Пиастри ответил Норрису, надежды Феррари
Состоялась третья практика Гран-при Венгрии

10. Скандал в Первой лиге. Судьбу матча ЮКСА – Подолье решил спорный пенальти
Арбитр назначил 11-метровый в ворота гостей и не указал на точку в моменте возле ворот хозяев

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Динамо и Шахтер узнали соперников, гибель Дальмайер, победы Элины и Юлии
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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