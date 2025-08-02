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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 22:03 | Обновлено 02 августа 2025, 22:04
1854
0

Шахтер, как ожидается, предложит 18 миллионов евро за Мека

«Гремио» может заработать большие деньги на продаже в Украину своего таланта

02 августа 2025, 22:03 | Обновлено 02 августа 2025, 22:04
1854
0
Шахтер, как ожидается, предложит 18 миллионов евро за Мека
ФК Гремио. Габриэль Мек

Стали известны первые подробности интереса «Шахтера» к 17-летнему атакующему полузащитнику «Гремио» Габриэлю Меку.

В ближайшие дни, как ожидается, «горняки» выйдут на боссов «Гремио» с официальным предложением о покупке футболиста. Предварительные контакты между сторонами уже состоялись и теперь ожидается, что «Шахтер» предложит за Мека около 18 миллионов евро.

К этому сумме в будущем могут добавиться бонусы, размер которых будет зависеть от успешности выступлений Мека за донецкую команду.

В 2024 году Мек был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Челси», но тогда клубы так и не смогли договориться. Лондонцы предлагали за таланта 8 миллионов евро основной суммы плюс еще 16 миллионов в виде различных бонусов, но в «Гремио» отказались от сделки, засомневавшись в реалистичности выполнения условий по будущим выплатам.

С «Шахтером», как ожидается, переговоры у «Гремио» пойдут значительно конструктивнее, так как украинцы со старта готовы в значительной степени удовлетворить запрос бразильцев по сумме трансфера.

Впрочем, судьба перехода Мека в «Шахтер» все еще неясна, в том числе из-за позиции самого футболиста, которого беспокоит ситуация в Украине, связанная с полномасштабной фазой войны против россии.

Габриэль Мек уже дебютировал в первой команде «Гремио», сыграв 2 матча в чемпионате штата – лиге Гаушу.

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Алексей Сливченко Источник: GaúchaZH
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