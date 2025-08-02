Неудачный дебют Степанова. Эльферсберг переиграл Нюрнберг

В субботу, 2 августа, состоялся матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».

Встречу принимал стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды долго время не могли забить. Единственный раз мяч пересек линию ворот лишь на 90-й минуте, когда защитник хозяев Рохр вырвал для своей команды 3 очка.

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел свой первый официальный матч в составе команды, сыграл 78 мнут и не реализовал один очень хороший момент.

Вторая Бундеслига. 1-й тур

Эльферсберг – Нюрнберг – 1:0

Голы: Рохр, 90

ФК Нюрнберг