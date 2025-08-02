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Германия
02 августа 2025, 16:03 | Обновлено 02 августа 2025, 16:08
427
1

Неудачный дебют Степанова. Эльферсберг переиграл Нюрнберг

Украинский нападающий провел не самый лучший матч

02 августа 2025, 16:03 | Обновлено 02 августа 2025, 16:08
427
1
Неудачный дебют Степанова. Эльферсберг переиграл Нюрнберг
ФК Нюрнберг

В субботу, 2 августа, состоялся матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».

Встречу принимал стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды долго время не могли забить. Единственный раз мяч пересек линию ворот лишь на 90-й минуте, когда защитник хозяев Рохр вырвал для своей команды 3 очка.

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел свой первый официальный матч в составе команды, сыграл 78 мнут и не реализовал один очень хороший момент.

Вторая Бундеслига. 1-й тур

Эльферсберг – Нюрнберг – 1:0

Голы: Рохр, 90

ФК Нюрнберг
ФК Нюрнберг

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Нюрнберг чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Эльферсберг Артем Степанов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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MaximusOne
Як це український Холланд не забив
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