Неудачный дебют Степанова. Эльферсберг переиграл Нюрнберг
Украинский нападающий провел не самый лучший матч
В субботу, 2 августа, состоялся матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».
Встречу принимал стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по киевскому времени.
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Команды долго время не могли забить. Единственный раз мяч пересек линию ворот лишь на 90-й минуте, когда защитник хозяев Рохр вырвал для своей команды 3 очка.
Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел свой первый официальный матч в составе команды, сыграл 78 мнут и не реализовал один очень хороший момент.
Вторая Бундеслига. 1-й тур
Эльферсберг – Нюрнберг – 1:0
Голы: Рохр, 90
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