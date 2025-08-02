Костюк с очередным камбеком вышла в 1/4 финала Монреаля и ждет Ястремскую
Марта в трех сетах одолела Маккартни Кесслер в четвертом раунде канадского тысячника
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!
В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу США Маккартни Кесслер (WTA 32) за 2 часа и 42 минуты.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала
Маккартни Кесслер (США) [28] – Марта Костюк (Украина) [24] – 7:5, 3:6, 3:6
Костюк провела второе очное противостояние против Кесслер. В 2024 году на старте US Open победу также добыла Марта.
Следующей соперницей Костюк будет либо Даяна Ястремская (Украина, WTA 35), либо Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 12).
Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал канадского тысячника. Для Костюк это будет четвертый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000 в карьере, в частности третий в 2025 году.
В этом сезоне на счету Костюк уже 20 викторий. До старта Монреаля украинка имела лузстрик из шести игр.
Помимо Кесслер, Марта в Монреале также прошла Маркету Вондроушову и Дарью Касаткину. Все три поединка украинская теннисистка выиграла в трех партиях и в каждом проигрывала первый сет.
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Але не сьогодні. Сьогодні Марта молодчинка)