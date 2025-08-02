Костюк с очередным камбеком вышла в 1/4 финала Монреаля и ждет Ястремскую

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!

В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу США Маккартни Кесслер (WTA 32) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) [28] – Марта Костюк (Украина) [24] – 7:5, 3:6, 3:6

Костюк провела второе очное противостояние против Кесслер. В 2024 году на старте US Open победу также добыла Марта.

Следующей соперницей Костюк будет либо Даяна Ястремская (Украина, WTA 35), либо Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 12).

Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал канадского тысячника. Для Костюк это будет четвертый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000 в карьере, в частности третий в 2025 году.

В этом сезоне на счету Костюк уже 20 викторий. До старта Монреаля украинка имела лузстрик из шести игр.

Помимо Кесслер, Марта в Монреале также прошла Маркету Вондроушову и Дарью Касаткину. Все три поединка украинская теннисистка выиграла в трех партиях и в каждом проигрывала первый сет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine