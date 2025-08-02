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WTA
02 августа 2025, 22:33 | Обновлено 02 августа 2025, 23:01
2279
14

Костюк с очередным камбеком вышла в 1/4 финала Монреаля и ждет Ястремскую

Марта в трех сетах одолела Маккартни Кесслер в четвертом раунде канадского тысячника

02 августа 2025, 22:33 | Обновлено 02 августа 2025, 23:01
2279
14
Костюк с очередным камбеком вышла в 1/4 финала Монреаля и ждет Ястремскую
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) пробилась в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!

В четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу США Маккартни Кесслер (WTA 32) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) [28] – Марта Костюк (Украина) [24] – 7:5, 3:6, 3:6

Костюк провела второе очное противостояние против Кесслер. В 2024 году на старте US Open победу также добыла Марта.

Следующей соперницей Костюк будет либо Даяна Ястремская (Украина, WTA 35), либо Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 12).

Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал канадского тысячника. Для Костюк это будет четвертый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000 в карьере, в частности третий в 2025 году.

В этом сезоне на счету Костюк уже 20 викторий. До старта Монреаля украинка имела лузстрик из шести игр.

Помимо Кесслер, Марта в Монреале также прошла Маркету Вондроушову и Дарью Касаткину. Все три поединка украинская теннисистка выиграла в трех партиях и в каждом проигрывала первый сет.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Марта Костюк Маккартни Кесслер WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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introvert
Тепер справа за Даяною. Хочемо дербі)
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+9
introvert
Схоже, сьогоднішній Марті потрібно суттєво поступатися в рахунку, щоб заспокоїтись. Коли вона несподівано для самої себе вийшла вперед в першій партії (і навіть мала всі шанси її взяти) - явно почувалась не в своїй тарілці. А от програвши її, ніби позбулась кайданів на ногах. І з гравця другої сотні перетворилась на твердого гравця першої десятки. В двох заключних сетах вона хвалену Кесслер просто шматувала.
Наша майстриня камбеків. Тепер, хочеш не хочеш, мусимо називати її саме так))
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+7
sahka1981
Молодець! З перемогою!
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+7
introvert
Крім майстрині камбеків, Марта ще й майстер шедевральних ударів. За кількістю сезонних розіграшів з вау-ефектом, мабуть, лідер туру. А от з простими ударами - такими, які потрібно забивати десять з десяти - на жаль, справи набагато гірші. Через цю незібраність, як правило, і програє.
Але не сьогодні. Сьогодні Марта молодчинка)
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+6
C.Пеклов
Молодець!Сама наробила себе проблем у 1 сеті,а потім героїчно їх подолала!Так тримати,але бажано без валідолу!
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+4
u6464u
Акторка, подобається грати під час підтримки глядачів, з перемогою кияночка.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Молодець, є характер, хоч і без досконалої пкршої подачі, але переламала хід поєдинку на свою користь, чекаємо на дербі, давно не було битви двох наших дівчат на такому престижному турнірі
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+3
roman75zpr
Хорош Олеговна! Так держать!
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+1
kollekciy
Марту з перемогою. Повинна була перемагати і в першому сеті, але там не вистачило, як раз того задоволення від процесу гри у Марти, яке вона почала відчувати коли налаштувалася на перелом у грі. Також цього задоволення від гри не було видно у Марти в усіх попередніх іграх від РГ, крім можливо перелому гри з Вондрошовою. 
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0
C.Пеклов
У флеш-інтерв"ю Марта зазначила,що дуже заважав вітер 
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0
Neptun
Максимум напруги, мінімум видовищності, але перемога є!
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-1
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