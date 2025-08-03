Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
WTA
03 августа 2025, 01:25 | Обновлено 03 августа 2025, 01:43
731
12

Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале

Даяна в трех сетах проиграла Елене и не сумела выйти в четвертьфинал тысячника

03 августа 2025, 01:25 | Обновлено 03 августа 2025, 01:43
731
12
Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) не сумела пробиться в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертом раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 12) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Даяна Ястремская (Украина) [30] – 5:7, 6:2, 7:5

В решающей партии у Даяны был небольшой шанс завершить поединок в свою пользу – Ястремская вела 5:4 (30:15) на приеме. К сожалению, Рыбакина взяла 10-й гейм, сделала брейк и подала на матч.

Ястремская и Рыбакина провели второе очное противостояние. Даяне не удалось взять реванш за поражение в 1/16 финала Australian Open 2025.

Даяна в Монреале успела пройти Камилу Осорио и Эмму Наварро. Она боролась за свой второй четвертьфинал на тысячниках – первый был в Ухане в 2019 году.

Следующей оппоненткой Рыбакиной будет Марта Костюк, которая в своем поединке четвертого круга выбила Маккартни Кесслер. Ранее они дважды играли между собой – 2:0 в пользу Елены.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Битва в Монреале. Видеообзор матча
Марта КОСТЮК: «Я решила, что ветер должен адаптироваться под меня»
Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Снова отыгралась в Монреале. Видеообзор
Элина Свитолина Елена Рыбакина WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Футбол | 02 августа 2025, 20:10 7
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом

Киевляне победили со счетом 1:0

Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Бокс | 02 августа 2025, 06:10 2
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко

Дэвид выделил Мухаммеда Али

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 02.08.2025, 20:44
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 02.08.2025, 08:45
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02.08.2025, 07:48
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Попандопуло из Одессы
И, всё же, считаю, что имея такой слабый процент первой подачи, и слабый КПД атак, нельзя играть настолько авантюрно, как это делает Даяна. Нельзя постоянно рисковать чуть ли не в каждом розыгрыше. 
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодець,не дивлячись на поразку,показала дуже гідний теніс.Бажаю успіху на наступних турнірах!
Ответить
+2
SergiiSport
Да, проиграла, но как боролась. Заслуживает уважение. 
Ответить
+2
VITASS
Не вистачило зовсім трохи. От подача риби сьогодні була вирішальним чинником. Подає класно. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Треба віддати належне Ястремській - це була зовсім інша Даяна, ніж в Австралії. Замість розгубленої і несконцентрованої - зібрана і налаштована по максимуму. Бійчиня. На жаль для всіх нас, по той бік сітки опинилась і зовсім інша Рибакіна, без травми і на хорошому ходу. Безпомилкова в найвідповідальніший момент матчу. Тож свій найкращий шанс підсмажити рибку Даяна втратила, мабуть, таки не сьогодні, а в січні, коли просто налякалась невідомо чого.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Disiny7
Ще рік тому, у Даі було дві вади Коко та Риба. Коко вже відчула, Риба сьогодні тупо відскочила, але кров Даяся відчула Подивимось на Марту.
Ответить
0
maxno
Сама проиграла третий сет . Бери  свою подачу и рыбакина проиграла бы . Но 11 гейм проиграть ведя 30 -0 Это сама проиграла .
Ответить
0
introvert
А дербі шкода. Виглядає якось майже непристойно: маємо двох сильних гравчинь, практично топів... які жодного разу не грали одна з одною на рівні туру. Нонсенс. Звісно, всі ми знаємо причини ("загули" наших талановитих, відсутність домашніх турнірів), але це, мабуть, якщо не унікальний, то досить рідкісний момент в історії тенісу.
Ответить
0
Vadym@2216@2413
Вигоріла
Ответить
-1
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50 1
Футбол
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
01.08.2025, 01:52 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 3
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 1
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
01.08.2025, 17:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем