Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) не сумела пробиться в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертом раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA 12) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – Даяна Ястремская (Украина) [30] – 5:7, 6:2, 7:5

В решающей партии у Даяны был небольшой шанс завершить поединок в свою пользу – Ястремская вела 5:4 (30:15) на приеме. К сожалению, Рыбакина взяла 10-й гейм, сделала брейк и подала на матч.

Ястремская и Рыбакина провели второе очное противостояние. Даяне не удалось взять реванш за поражение в 1/16 финала Australian Open 2025.

Даяна в Монреале успела пройти Камилу Осорио и Эмму Наварро. Она боролась за свой второй четвертьфинал на тысячниках – первый был в Ухане в 2019 году.

Следующей оппоненткой Рыбакиной будет Марта Костюк, которая в своем поединке четвертого круга выбила Маккартни Кесслер. Ранее они дважды играли между собой – 2:0 в пользу Елены.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine