Первые нули сезона УПЛ. Заря и ЛНЗ голов не забивали

После непростого поединка в Ровно, где «Динамо» одержало минимальную победу, продолжал субботнюю программу поединок, в котором «Заря» принимала ЛНЗ. По сравнению с игрой трехмесячной давности составы обоих коллективов изменились наполовину: у хозяев со старта вышли Сапутин, Башич, Мичин, Слесар и Будковский, а у ЛНЗ – Драмбаев, Муравский, Пасич, Танковский и Яшари. К тому же на тренерском мостике не обошлось без изменений: «Зарю» сейчас тренирует Виктор Скрипник, ранее возглавлявший луганский клуб, а во главе ЛНЗ находится экс-тренер «Руха» Виталий Пономарёв.

С первых минут поединка игроки обоих коллектив особо не спешили форсировать события, из-за чего первый удар по воротам был нанесен в первой трети тайма, когда Кузык пробил в сантиметрах от стойки. А дальше в ход событий вмешалась воздушная тревога, из-за чего команды полчаса провели в укрытии.

После того как матч возобновился, уже активнее выглядела «Заря», которая имела по меньшей мере 2 убойных момента. Сначала Янич ударом головой проверил на прочность перекладину, а вскоре Саленко должен был замыкать навес Башича, но промазал. Черкасщане ответили не менее опасным ударом Танковского рядом со штангой. Ближе к перерыву произошел обмен полумоментами, но Асиннор пробил очень высоко, а Будковский несильно для Ледвия. И при ничейном счете команды ушли на перерыв.

После перерыва уже гости перехватили инициативу и начали активнее играть у чужих ворот. Пасич дважды проверил бдительность Сапутина, вынудив того спасать свою команду, а в одном из эпизодов у Кузыка был прекрасный шанс выводить свою команду вперед, но замыкая прострел, вингер ЛНЗ не попал в пустой угол. В «Заре» разве что можно выделить неудачный удар Слесаря в акробатическом прыжке. К тому же, заключительную треть игры, обе команды провели в постоянной борьбе, которая в некоторых моментах завершалась «горчичниками». Лишь ближе к финальному свистку им удалось создать по крайней мере что-то опасное, однако Простер и Башич ударами из-за пределов штрафной так и не смогли поразить цель.

В итоге «Заря» и ЛНЗ поделили очки, и впервые в новом розыгрыше УПЛ была зафиксирована ничья.

Наши оценки:

«Заря» (замены): Маткевич – 6,0, Руан – б/о, Джордан – б/о, Малиш – б/о.

ЛНЗ (замены): Ноникашвили – 6,0, Рябов – 6,0, Эйнел – 6,0, Обах – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Заря» – ЛНЗ - 0:0

Предупреждения: Яныч, 84, Жуниньо, 90+3 – Дидык, 50, Муравский, 83

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Яныч, Пердута – Саленко (Джордан, 80), Дришлюк (Малыш, 80), Мичин (Руан, 75) – Вакула (Маткевич, 59), Будковский, Слесарь.

ЛНЗ: Ледвий – Драмбаев, Дидык, Муравский, Г. Пасич – Яшари, Кушниренко (Ноникашвили, 55), Танковский (Рябов, 55) – Беннетт (Эйнел, 65), Ассинор, Кузык (Проспер, 65).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 10 (1) – 12 (3)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 1 – 1.

ЗАРЯ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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