В субботу, 2 августа, состоится матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

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Заря

«Заря» некоторое время ассоциировалась с Юрием Вернидубом, но в конце концов пути наставника и команды разошлись. Владелец клуба сделал ставку на Виктора Скрипника и не прогадал – специалист удержал команду на том же уровне, который задал предшественник, и добавил свои особенности в игру. Когда же Скрипник покинул луганскую команду, перейдя в "Ворсклу», следующим тренером стал нидерландец Патрик ван Леувен. И снова ставка руководства сыграла, в качестве команда не потеряла.

А вот после того, как ван Леувена переманил «Шахтер», в «черно-красно-белых» началась черная полоса. Команду по очереди тренировали Ненад Лалатович, Валерий Кривенцов и Юрий Коваль и дотренировались до того, что из постоянного участника еврокубков «Заря» иногда опускалась в борьбу за то, чтобы не попасть в зону вылета.

Свой шанс возглавить команду получил Младен Бартулович, входивший в штабы предыдущих трех тренеров. Ему удалось стабилизировать игру и пошел прогресс, однако хорватский специалист по окончании прошлого сезона перебрался в Харьков, где ему предложили работу в амбициозном «Металлисте 1925», а после скитаний в «Ворскле» и тому же «Металлисте 1925» в «Зарю» вернулся Виктор Скрипник.

Если сравнивать с прошлым сезоном, ему досталась несколько измененная команда. Например, вернулись в «Динамо» арендованные Яцик и Супряга, хотя последний совершенно не играл важной роли. Из Киева были взяты защитник Малыш и полузащитник Саленко, а также выкупленный вингер Слесарь.

Усиление пришло на правый фланг защиты, куда был подписан сверхопытный Игорь Пердута из «Ворсклы». Также состав команды пополнили пока еще остающиеся загадкой босинец Яньич и бразилец Оливейра. Травмировался основный опорник Попара.

Отметим, что предыдущий сезон «Заря» заняла седьмое место и расти Скрипнику есть куда.

ЛНЗ

ЛНЗ же в прошлом году вообще оказался на двенадцатом месте, только на строчку выше оказавшись над проблемной зоной. Руководство клуба имеет амбициозные цели, однако не может пока найти тренера, который бы им отвечал. Испанец Карраско и его ставка на легионеров провалились, а сменивший его Роман Григорчук так и не привил команде собственного стиля и тоже заслуженно был отправлен в отставку.

Выводить команду на новый уровень пригласили с «Руха» Виталия Пономарева. И это будет резкое изменение курса, поскольку этот тренер известен работой с молодежью. Как следствие, в Черкассах началась резкая украинизация состава, многих футболистов, определявших вид команды, новый тренер уже лишился. В принципе, это выглядит правильным решением, поскольку, например, условный Оливье Тилль и близко не показывал того уровня, на котором он когда-то фейерил в «Ворскле», а просто отбывал номер и зарабатывал деньги. И не он один был такой, поэтому кадровый состав команды существенно изменился. Петра Стасюка, Виталия Бойко, Оливье Тилья, Арада Бара, Молло Бессала, Дмитрия Топалова, Бени Макуана, Александра Якименко, Германа Пенькова, Евгения Кучеренко и Владислава Наумца уже у команд нет.

Удалось удержать одного из немногих качественных легионеров Яшари, который имел неплохие предложения, однако остался в команде и даже получил десятый номер с целью демонстрации его важности.

Также Пономарев привел с собой игроков, которых он хорошо знает по «Руху» – Ледвия, Дидыка, Рябова и Горина. Из знаковых подписаний стоит отметить кипера Паламарчука (тот, что шесть подряд пенальти в прошлом сезоне отразил).

Посмотрим, что выйдет у нового тренера, тем более что от него не требуют результата сразу, а хотят видеть сначала прочный фундамент в виде ставки на молодых футболистов.

История встреч

В УПЛ сыграно четыре матча. Интересно, что «Заря» ни одного не выиграла – ничья и три поражения луганской команды с общей разницей мячей 4:7.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Жуниньо – Дришлюк, Саленко – Слесарь, Мичин, Вакула – Будковский

ЛНЗ: Ледвей – Пасич, Дидык, Дайко, Драмбаев – Ноникашвили, Танковский – Беннетт, Яшари, Кузык – Момо

Прогноз на противостояние

«Похоже, что это будет игра равных команд, поэтому поставлю на результативную ничью» – такой прогноз я делал на игру «Колоса» и «Кривбасса» (пусть и не сбылся он) и не удержался от соблазна, чтобы не процитировать его снова.