В субботу, 2 августа, состоится матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

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После успешных периодов с Вернидубом, Скрипником и ван Леувеном, «Заря» пережила кризис, сменив нескольких тренеров и временно утратив стабильность. Команду снова возглавил Виктор Скрипник, получив несколько обновленный состав с новыми подписаниями и кадровыми потерями. В прошлом сезоне луганчане финишировали только седьмыми, поэтому задача на сезон — улучшить результат.

В ЛНЗ новый тренер Виталий Пономарев начал масштабную украинизацию состава и сделал ставку на молодежь, попрощавшись с большинством легионеров. Клуб не ожидает мгновенных побед, а хочет увидеть четкое развитие и фундамент для будущих успехов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – ЛНЗ в украинской версии сайта.