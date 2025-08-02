Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
02.08.2025 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 03:58 | Обновлено 02 августа 2025, 03:59
15
0

Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура Украинской Премьер-лиги

02 августа 2025, 03:58 | Обновлено 02 августа 2025, 03:59
15
0
Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В субботу, 2 августа, состоится матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

После успешных периодов с Вернидубом, Скрипником и ван Леувеном, «Заря» пережила кризис, сменив нескольких тренеров и временно утратив стабильность. Команду снова возглавил Виктор Скрипник, получив несколько обновленный состав с новыми подписаниями и кадровыми потерями. В прошлом сезоне луганчане финишировали только седьмыми, поэтому задача на сезон — улучшить результат.

В ЛНЗ новый тренер Виталий Пономарев начал масштабную украинизацию состава и сделал ставку на молодежь, попрощавшись с большинством легионеров. Клуб не ожидает мгновенных побед, а хочет увидеть четкое развитие и фундамент для будущих успехов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – ЛНЗ в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
2 августа 2025 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Ничья 3.15 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Заря – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01 августа 2025, 09:49 2
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»

Промоутер – о размерах Александра

Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Футбол | 01 августа 2025, 22:23 3
Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт

Винисиус не будет идти на уступки, пока команда не выполнит его требования

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 01.08.2025, 05:50
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
Футбол | 02.08.2025, 04:01
«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Футбол | 01.08.2025, 10:21
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 70
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем