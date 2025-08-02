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Премьер-лига
Заря
02.08.2025 18:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 21:52 |
368
0

Виктор СКРИПНИК: «У соперника был момент, нам тогда повезло»

Главный тренер Зари провел пресс-конференцию после матча с ЛНЗ Черкассы (0:0)

02 августа 2025, 21:52 |
368
0
Виктор СКРИПНИК: «У соперника был момент, нам тогда повезло»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник провел пресс-конференцию после матча с ЛНЗ Черкассы (0:0) в матче первого тура УПЛ 2025/26:

– Хочу поблагодарить наших ребят за игру. Соперник был непростой. Но мы смотрим на себя, прежде всего. Было много позитива. Тем не менее, хотелось бы еще лучше и спокойнее играть. У соперника был момент, нам тогда повезло. У нас тоже были моменты. В целом – результат закономерный.

– С чем было связано отсутствие Джордана?

– Это живая конкуренция. На этот день был именно такой состав. Но он важный игрок, который будет играть обязательно.

– Как вам игра «Зари» в атаке и довольны ли вы результатом?

– Всегда хочется больше, чем имеешь. Хочется, чтобы мы больше контролировали мяч, действовали спокойнее в последней трети. Те, кто играл сегодня - отработали на 100%. Будем стараться развиваться дальше.

– Вы выпустили в конце центрального защитника. Это была попытка победить?

– Мы хотим побеждать. Хотелось где-то зацепиться за какой-то стандарт. Руан у нас три недели в команде. Ему нужно посмотреть, что такое украинский футбол, привыкнуть к нему. Рассчитываем на него тоже.

Видеообзор матча Заря – ЛНЗ Черкассы (0:0)

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Виктор Скрипник пресс-конференция Заря Луганск ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Заря Луганск
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