Виктор СКРИПНИК: «У соперника был момент, нам тогда повезло»

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник провел пресс-конференцию после матча с ЛНЗ Черкассы (0:0) в матче первого тура УПЛ 2025/26:

– Хочу поблагодарить наших ребят за игру. Соперник был непростой. Но мы смотрим на себя, прежде всего. Было много позитива. Тем не менее, хотелось бы еще лучше и спокойнее играть. У соперника был момент, нам тогда повезло. У нас тоже были моменты. В целом – результат закономерный.

– С чем было связано отсутствие Джордана?

– Это живая конкуренция. На этот день был именно такой состав. Но он важный игрок, который будет играть обязательно.

– Как вам игра «Зари» в атаке и довольны ли вы результатом?

– Всегда хочется больше, чем имеешь. Хочется, чтобы мы больше контролировали мяч, действовали спокойнее в последней трети. Те, кто играл сегодня - отработали на 100%. Будем стараться развиваться дальше.

– Вы выпустили в конце центрального защитника. Это была попытка победить?

– Мы хотим побеждать. Хотелось где-то зацепиться за какой-то стандарт. Руан у нас три недели в команде. Ему нужно посмотреть, что такое украинский футбол, привыкнуть к нему. Рассчитываем на него тоже.

Видеообзор матча Заря – ЛНЗ Черкассы (0:0)