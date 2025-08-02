В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче принимала черкасский ЛНС в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

В первом тайме команды активно начали, но воздушная тревога подпортила темп, который команды подняли на старте встречи. После вынужденного перерыва подопечные Виталия Пономарева выглядели более активно, но голевых моментов не создала ни одна из команд.

Во второй половине игры «фиолетовые» снова играли куда активнее, чем луганский коллектив. Лучший момент в матче не использовал Денис Кузик, не попавший в пустые ворота в середине второй 45-минутки.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

Заря – ЛНЗ - 0:0

Заря – ЛНЗ. 0:0 – Кузык не забил в пустые ворота. Обзор матча УПЛ