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Премьер-лига
Заря
02.08.2025 18:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 20:46 | Обновлено 02 августа 2025, 21:16
311
0

Заря – ЛНЗ – 0:0. Кузык не забил в пустые ворота. Видеообзор матча

В первом туре УПЛ команды голов не забивали

02 августа 2025, 20:46 | Обновлено 02 августа 2025, 21:16
311
0
Заря – ЛНЗ – 0:0. Кузык не забил в пустые ворота. Видеообзор матча
ЛНЗ

В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче принимала черкасский ЛНС в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

В первом тайме команды активно начали, но воздушная тревога подпортила темп, который команды подняли на старте встречи. После вынужденного перерыва подопечные Виталия Пономарева выглядели более активно, но голевых моментов не создала ни одна из команд.

Во второй половине игры «фиолетовые» снова играли куда активнее, чем луганский коллектив. Лучший момент в матче не использовал Денис Кузик, не попавший в пустые ворота в середине второй 45-минутки.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

Заря – ЛНЗ - 0:0

Заря – ЛНЗ. 0:0 – Кузык не забил в пустые ворота. Обзор матча УПЛ

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видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Заря Луганск Заря - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Кузык
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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