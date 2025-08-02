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Первая лига
Черноморец
02.08.2025 16:30 – FT 2 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 18:35 | Обновлено 02 августа 2025, 18:37
1271
0

Черноморец начал с победы. Результаты игрового дня Первой лиги

Команда Кучера выиграла на своем поле

02 августа 2025, 18:35 | Обновлено 02 августа 2025, 18:37
1271
0
Черноморец начал с победы. Результаты игрового дня Первой лиги
ФК Черноморец

Команда Черноморец, которая по итогам сезона вылетела из УПЛ, стартовала в Первой лиге. В первом туре одесская команда обыграла Ниву Тернополь со счетом 2:1.

Голы забивали опытные Скляр и Когут.

Ранее в субботу Ингулец и Буковина сыграли 0:0, а Ворскла обыграла Феникс-Мариуполь 2:1.

Первая лига. 1-й тур

Черноморец – Нива 2:1
Голы: Скляр, 51, Когут, 77 – Галадей, 90+1

Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1
Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 - Сидоренко, 4

Ингулец – Буковина 0:0

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Черноморец Одесса Нива Тернополь Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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