02.08.2025 16:30 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига02 августа 2025, 18:35 | Обновлено 02 августа 2025, 18:37
1271
0
Черноморец начал с победы. Результаты игрового дня Первой лиги
Команда Кучера выиграла на своем поле
02 августа 2025, 18:35 | Обновлено 02 августа 2025, 18:37
1271
0
Команда Черноморец, которая по итогам сезона вылетела из УПЛ, стартовала в Первой лиге. В первом туре одесская команда обыграла Ниву Тернополь со счетом 2:1.
Голы забивали опытные Скляр и Когут.
Ранее в субботу Ингулец и Буковина сыграли 0:0, а Ворскла обыграла Феникс-Мариуполь 2:1.
Первая лига. 1-й тур
Черноморец – Нива 2:1
Голы: Скляр, 51, Когут, 77 – Галадей, 90+1
Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1
Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 - Сидоренко, 4
Ингулец – Буковина 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2025, 20:20 1
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи турецкому «Бешикташу»
Бокс | 02 августа 2025, 02:30 0
Американец выделил Сауля Альвареса
Бокс | 02.08.2025, 08:45
Футбол | 02.08.2025, 16:56
Бокс | 02.08.2025, 16:40
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2025, 00:02 1
02.08.2025, 12:11 89
01.08.2025, 09:49 2
01.08.2025, 00:56
Бокс
01.08.2025, 10:21 10
01.08.2025, 05:14 1
31.07.2025, 23:59 2