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Товарищеские матчи
Херенвен
02.08.2025 17:00 – FT 1 : 1
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Греция
02 августа 2025, 20:51 | Обновлено 02 августа 2025, 20:57
506
0

ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили

Греческая команда сыграла вничью с нидерландским клубом Херенвен (1:1) в спарринге

02 августа 2025, 20:51 | Обновлено 02 августа 2025, 20:57
506
0
ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

2 августа состоялся товарищеский матч между командами Херенвен и Олимпиакос.

Поединок прошел на стадионе имени Абе Ленстры в Нидерландах. Игра завершилась со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

За хозяев поля на 28-й минуте отличился Люк Брауэрс, а у гостей на 50-й забил Чикиньо.

Ассист на Чикиньо отдал украинский форвард Роман Яремчук. Яремчук также оформил два мяча в первом тайме, однако судья дважды не засчитал гол украинца из-за офсайда.

Роман провел третий спарринг за Олимпиакос на летних сборах. Во встречах против Бреды и Норвича украинец отметился голами.

Олимпиакос в августе проведет еще пять контрольных поединков: против Дег Хаага (03.08), Аль-Таавуна (08.08), Униона Берлин (09.08), Наполи (14.08) и Интера (16.08). 23 числа действующие чемпионы Греции проведут первый тур национального первенства против Астераса.

Товарищеский матч. 2 августа

Херенвен (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 1:1

Голы: Брауэрс, 28 – Чикиньо, 50

ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили

ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос
ФК Олимпиакос
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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