ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
Греческая команда сыграла вничью с нидерландским клубом Херенвен (1:1) в спарринге
2 августа состоялся товарищеский матч между командами Херенвен и Олимпиакос.
Поединок прошел на стадионе имени Абе Ленстры в Нидерландах. Игра завершилась со счетом 1:1.
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За хозяев поля на 28-й минуте отличился Люк Брауэрс, а у гостей на 50-й забил Чикиньо.
Ассист на Чикиньо отдал украинский форвард Роман Яремчук. Яремчук также оформил два мяча в первом тайме, однако судья дважды не засчитал гол украинца из-за офсайда.
Роман провел третий спарринг за Олимпиакос на летних сборах. Во встречах против Бреды и Норвича украинец отметился голами.
Олимпиакос в августе проведет еще пять контрольных поединков: против Дег Хаага (03.08), Аль-Таавуна (08.08), Униона Берлин (09.08), Наполи (14.08) и Интера (16.08). 23 числа действующие чемпионы Греции проведут первый тур национального первенства против Астераса.
Товарищеский матч. 2 августа
Херенвен (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 1:1
Голы: Брауэрс, 28 – Чикиньо, 50
ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
🔴⚪🥅 Το γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 στο φιλικό κόντρα στην Χέρενφεν!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2025
Τσικίνιο ⚽️ pic.twitter.com/SYuS7rUt4K
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