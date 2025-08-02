2 августа состоялся товарищеский матч между командами Херенвен и Олимпиакос.

Поединок прошел на стадионе имени Абе Ленстры в Нидерландах. Игра завершилась со счетом 1:1.

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За хозяев поля на 28-й минуте отличился Люк Брауэрс, а у гостей на 50-й забил Чикиньо.

Ассист на Чикиньо отдал украинский форвард Роман Яремчук. Яремчук также оформил два мяча в первом тайме, однако судья дважды не засчитал гол украинца из-за офсайда.

Роман провел третий спарринг за Олимпиакос на летних сборах. Во встречах против Бреды и Норвича украинец отметился голами.

Олимпиакос в августе проведет еще пять контрольных поединков: против Дег Хаага (03.08), Аль-Таавуна (08.08), Униона Берлин (09.08), Наполи (14.08) и Интера (16.08). 23 числа действующие чемпионы Греции проведут первый тур национального первенства против Астераса.

Товарищеский матч. 2 августа

Херенвен (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 1:1

Голы: Брауэрс, 28 – Чикиньо, 50

ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили

🔴⚪🥅 Το γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 στο φιλικό κόντρα στην Χέρενφεν!



Τσικίνιο ⚽️ pic.twitter.com/SYuS7rUt4K — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2025

ФК Олимпиакос

ФК Олимпиакос

ФК Олимпиакос

ФК Олимпиакос