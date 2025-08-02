2 августа пройдет товарищеский матч, в котором Херенвен встретится с Олимпиакосом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Херенвен

Команда показывает стабильно неплохие, но не особенно впечатляющие результаты. Так, за всю историю она так никогда и не стала чемпионом - максимум поднималась на второе место, причем в последний раз это было аж в 2000-м. Последние сезоны приносили максимум места в середине таблицы Эредивизии.

Прошлый чемпионат принес хотя бы какой-то прогресс. Если год назад и вовсе закончили на одиннадцатой позиции, то в сезоне 2024/2025 удалось с 43 очками подняться на 9-е место. Даже с него клуб отправился в стыки за право сыграть в Лиге конференций. Но там разгромно уступили первому же сопернику, АЗ - 1:4. Впрочем, Велдман, с марта сменивший ушедшего в Фейеноорд ван Перси, сохранил должность. Более того, новичков подписывали летом активно, причем не только свободных агентов, пусть даже бюджет на усиление вряд ли может как-то впечатлить.

Олимпиакос

Клуб после спада при нынешнем наставнике, Хосе Луисе Мендилибаре, смог добиться новых ярких успехов. Придя по ходу позапрошлого сезона, испанец привел новых подопечных к победе в Лиге конференций - первый еврокубок для всей Греции! А в прошлом розыгрыше национального чемпионата взяли титул, после трехлетней паузы (и 48-й всего), оторвавшись на 7 очков от ближайшего преследователя. Кроме того, Яремчук и компания прибавили еще и кубок страны.

Летом состав пополнился еще и опытным Кабелла. Но в целом пока что активность ниже привычного уровня. Более того, перспективного форварда Костуласа отпустили в Брайтон, причем за очень неплохие деньги - даже их не спешили тратить на новичков. Впрочем, в товарищеских поединках греки выглядят хорошо.

Статистика личных встреч

Клубы играли в групповом этапе Лиги чемпионов в 2000-м и обменялись победами. А потом по разу выиграли друг у друга в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у греков неплохие шансы на успех. Но у голландцев уже скоро начинается сезон, и они должны быть в форме - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,88).