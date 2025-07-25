ВИДЕО. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче с Норвичем
Украинец помог своему клубу переиграть представителя Чемпионшипа
В пятницу, 25 июля, состоялся контрольный матч греческого «Олимпиакоса» и английского «Норвича».
«Олимпиакос» без лишних проблем оформил победу, уничтожив соперника со счетом 3:0.
Весь поединок в составе греческого клуба провел украинский форвард Роман Яремчук, который на 47-й минуте уверенно реализовал возможность.
До этого Роман отличился голом в товарищеском матче против «НАК Бреда».
ВИДЕО. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче с Норвичем
🔴⚪🥅 Τα γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 στο φιλικό κόντρα στη Νόριτς!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 25, 2025
Γιαζίτζι ⚽️
Γιάρεμτσουκ ⚽️
Μπιανκόν ⚽️ pic.twitter.com/HVLdosxN1w
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