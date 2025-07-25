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Греция
25 июля 2025, 18:10 | Обновлено 25 июля 2025, 18:12
263
1

ВИДЕО. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче с Норвичем

Украинец помог своему клубу переиграть представителя Чемпионшипа

25 июля 2025, 18:10 | Обновлено 25 июля 2025, 18:12
263
1
ВИДЕО. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче с Норвичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В пятницу, 25 июля, состоялся контрольный матч греческого «Олимпиакоса» и английского «Норвича».

«Олимпиакос» без лишних проблем оформил победу, уничтожив соперника со счетом 3:0.

Весь поединок в составе греческого клуба провел украинский форвард Роман Яремчук, который на 47-й минуте уверенно реализовал возможность.

До этого Роман отличился голом в товарищеском матче против «НАК Бреда».

ВИДЕО. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче с Норвичем

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Андрей Витренко Источник: ФК Олимпиакос
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Victor673256ua
Може в новому сезоні матиме більше ігрового сачу
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