В пятницу, 25 июля, состоялся контрольный матч греческого «Олимпиакоса» и английского «Норвича».

«Олимпиакос» без лишних проблем оформил победу, уничтожив соперника со счетом 3:0.

Весь поединок в составе греческого клуба провел украинский форвард Роман Яремчук, который на 47-й минуте уверенно реализовал возможность.

До этого Роман отличился голом в товарищеском матче против «НАК Бреда».

ВИДЕО. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче с Норвичем