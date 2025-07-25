Яремчук забивает – команда выигрывает. Олимпиакос разобрал английский клуб
«Норвич» не устоял в товарищеской игре перед чемпионом Греции
25 июля греческий клуб «Олимпиакос» встретился с представителем английского Чемпионшипа, «Норвичем», в контрольном поединке.
С первых стартовых минут в составе «Олимпиакоса» вышел украинский нападающий Роман Яремчук, которому удалось провести все 90 минут на футбольном поле.
«Норвич» не сумел составить конкуренцию сопернику – команда проиграла «Олимпиакосу» со счетом 0:3.
Автором второго забитого мяча в поединке стал Яремчук, который уверенно замкнул передачу с фланга на 47-й минуте.
Контрольный поединок, 25 июля
«Норвич» – «Олимпиакос» – 0:3
Голы: Язиджи, 31, Яремчук, 47, Бьянкон, 56
Τελικό. Νόριτς - Ολυμπιακός 0-3. / Full-Time. Norwich City - Olympiacos 0-3. #Olympiacos #NOROLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/EeQ1glOl7V— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 25, 2025
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