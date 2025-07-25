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Греция
25 июля 2025, 17:28 | Обновлено 25 июля 2025, 17:29
228
0

Яремчук забивает – команда выигрывает. Олимпиакос разобрал английский клуб

«Норвич» не устоял в товарищеской игре перед чемпионом Греции

25 июля 2025, 17:28 | Обновлено 25 июля 2025, 17:29
228
0
Яремчук забивает – команда выигрывает. Олимпиакос разобрал английский клуб
ФК Олимпиакос

25 июля греческий клуб «Олимпиакос» встретился с представителем английского Чемпионшипа, «Норвичем», в контрольном поединке.

С первых стартовых минут в составе «Олимпиакоса» вышел украинский нападающий Роман Яремчук, которому удалось провести все 90 минут на футбольном поле.

«Норвич» не сумел составить конкуренцию сопернику – команда проиграла «Олимпиакосу» со счетом 0:3.

Автором второго забитого мяча в поединке стал Яремчук, который уверенно замкнул передачу с фланга на 47-й минуте.

Контрольный поединок, 25 июля

«Норвич» – «Олимпиакос» – 0:3

Голы: Язиджи, 31, Яремчук, 47, Бьянкон, 56

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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