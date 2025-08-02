В Англии сообщили подробности о переходе Забарного в ПСЖ. Илья сказал «нет»
Футболист ждет перехода во французский клуб
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».
Английский журналист Бен Джейкобс сообщил, что переговоры между клубами продолжаются, но финального результата пока нет.
Забарный, в свою очередь, уже согласовал контракт с парижанами до 2030 года, сказав «нет» «Тоттенхэму», который был готов отдать за украинца 70 миллионов евро.
Ожидается, что общая сумма трансфера Забарного в «ПСЖ» будет ближе к 70 миллионам евро, чем к 60 миллионам евро.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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