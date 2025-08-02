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  4. В Англии сообщили подробности о переходе Забарного в ПСЖ. Илья сказал «нет»
Англия
02 августа 2025, 21:40 |
3084
0

В Англии сообщили подробности о переходе Забарного в ПСЖ. Илья сказал «нет»

Футболист ждет перехода во французский клуб

02 августа 2025, 21:40 |
3084
0
В Англии сообщили подробности о переходе Забарного в ПСЖ. Илья сказал «нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».

Английский журналист Бен Джейкобс сообщил, что переговоры между клубами продолжаются, но финального результата пока нет.

Забарный, в свою очередь, уже согласовал контракт с парижанами до 2030 года, сказав «нет» «Тоттенхэму», который был готов отдать за украинца 70 миллионов евро.

Ожидается, что общая сумма трансфера Забарного в «ПСЖ» будет ближе к 70 миллионам евро, чем к 60 миллионам евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: Бен Джейкобс
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