Динамо прошло мальтийцев в ЛЧ, камбек Ястремской, ужас с Дальмайер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 июля.

1A. Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс

Киевляне оформили выход в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов

1B. Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?

Соперником столичного клуба станет кипрский Пафос или Маккаби Тель-Авив

2A. ШОВКОВСКИЙ: «После перерыва показалось, что Динамо не вышло из раздевалки»

Наставник дал пресс-конференцию после победы над Хамрун Спартанс в ЛЧ

2B. Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча квалификации Q2 Лиги чемпионов

3. ОФИЦИАЛЬНО. С полтавской Ворсклы снято все три трансферных бана

Клуб Первой лиги теперь может регистрировать игроков без ограничений

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ПСЖ и Лиона перешел в топ-клуб УПЛ

«Александрия» подписала Хуссейна Туати

5. Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

Римляне не горят желанием продавать, но могут рассмотреть за 30 млн евро

6. ОФИЦИАЛЬНО. Реал выбрал наследника 10-го номера после ухода Модрича

Футболку с числом 10 будет носить французский форвард Килиан Мбаппе

7A. Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы

В 1/32 финала канадского тысячника Даяна в трех сетах одолела Камилу Осорио

7B. Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале

Марта в трех сетах одолела Маркету в матче 1/32 финала турнира WTA 1000

8. Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?

Знаменитая немецкая биатлонистка в горах Пакистана попала под камнепад

9. Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения

Румынскому тренеру исполнилось 80 лет

10. Еще один шанс для Рэшфорда и Фергюсона. Лучшие дешевые трансферы лета

Очередная часть разговоров о тех, кто придет и наведет порядок