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Испания
29 июля 2025, 13:46 | Обновлено 29 июля 2025, 13:47
696
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Еще один шанс для Рэшфорда и Фергюсона. Лучшие дешевые трансферы лета

Очередная часть разговоров о тех, кто придет и наведет порядок

29 июля 2025, 13:46 | Обновлено 29 июля 2025, 13:47
696
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Еще один шанс для Рэшфорда и Фергюсона. Лучшие дешевые трансферы лета
Getty Images/Global Images Ukraine

206 млн евро – суммарные расходы клубов чемпионата Саудовской Аравии этим летом. И, вы не поверите, в Лиге 1 в новых футболистов инвестировали больше. Речь идет о 250 миллионах. Возможно, это влияние того комментария Роналду, в котором португалец назвал французское первенство слабее саудовского: боссы местных клубов услышали и решили дать коллективный ответ Кришу. И это еще «ПСЖ» вообще на рынок не выходил: пока не потратил на приобретения ни копейки... Говорить, что чемпионат Саудовской Аравии сдает позиции, неуместно, но Лига 1 точно держит уровень в этой конкуренции. Настолько, что в этом тексте, например, больше всего именно переходов в это первенство. Хотя, справедливости ради, мы успеем здесь упомянуть вообще все топовые лиги, кроме АПЛ. Потому что в английской лиге платят 20+ даже за ноунеймов, а наш предмет интересов – откровенно дешевые трансферы, которые сделают команды сильнее.

Вы уже знаете, как все работает. Нет? Напоминаю. Максимальный рубеж для «прохода» в текст – 15 млн евро. Выкупы после аренд не берем (потому что какая там интрига?), возвраты после аренд – также.

Факундо Медина (Ланс → Марсель, аренда)

Менее чем за год «Ланс» потерял всю свою линию обороны. Всех основных защитников, кроме одного, вратаря и опорника. Первая реакция: снова богачи раскупили футболистов бедного маленького коллектива. Но все не так. «Ланс» сам решил экономить, боссы заявили, что теперь это является приоритетом команды – и согласились на все предложения других клубов по приобретению местных футболистов. Странно, что до Медины руки топов доходили так долго. Он в топ-3 команды по средней оценке в предыдущем сезоне среди тех, кто сыграл 2000+ минут в чемпионате. Не провалился ни в одном из оборонительных показателей, был в топ-2 клуба по количеству пасов/матч, а лучшего превзошел по точности. Финальный штрих – 13 ЖК. Видимо, какой-то такой защитник и нужен Де Дзерби: сильный в дуэлях, полезный на мяче, зажигающий газон и воздух на стадионе. Идеальный ответ на приобретение «Монако» Дайера.

Эванн Диуф (Реймс → Ницца, 6.5 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Думали, упоминание Саудовской Аравии во вступлении будет последним? Не угадали. Булка, основной вратарь «Ниццы» и главный антагонист «ПСЖ» (прервал 30-матчевую серию команды без поражений в Л1 десятком сейвов), решил уехать на заработки в Азию. Плюсы: заслужил. Минусы: всего в 25 лет. «Ницца» заработала на продаже солидные 15 миллионов, менее половины из которых в итоге инвестировала в нового топового шот-стопера – Диуфа. Пожалуй, главное о нем – это его показатель пост-шота (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными голами) +14.6 в предыдущем сезоне. Это лучший результат не только в Л1, но и во всех топ-лигах Европы. Это уже второй топ-сезон вратаря во Франции (был один с показателем -3.3, но на дистанции в 3 года – +18.3), так что это точно не футболист одного сезона. Пожалуй, единственный риск – то, что Диуф приходит в команду, по воротам которой будут бить не так часто. Нужно будет сохранять концентрацию, пока не отбиваешь. Справится – будет топ-1 в лиге.

Кентен Мерлен (Марсель → Ренн, 13 млн. евро)

Представьте себе: ваша команда квалифицируется в ЛЧ на новый сезон, и тем же летом вы отправляетесь играть за клуб-середняк чемпионата. Странно, да? Но такова реальность, когда предложение выступать за него делает «Ренн». Честно, я не знаю, в чем секрет. Может, в спортивном директоре, который построил чемпионский «Милан» и после ухода которого итальянцы деградировали. Может, в городе. Или в деньгах, которых в «Ренне» обещают целые горы. Но это уже второе трансферное окно, когда команда «ворует» футболистов у коллективов-участников еврокубков. Зимой умудрилась защитника из «Штутгарта» взять, вернула Фофана с «пенсии» в Саудовской Аравии. Теперь еще и Мерлена, основного защитника в большинстве матчей сезона за «Марсель», берет. Тот не сиял в системе Де Дзерби, но гарантировал уровень. Всего 23 года, может закрыть несколько позиций – это хороший трансфер. «Ренн» знает, что делает.

Валентен Ронжье (Марсель → Ренн, 5.5 млн евро)

Снова то же направление. Ронжье даже имеет столько же голевых действий в сезоне Л1 (4) и почти столько же минут (разница менее чем в тайм), как и Мерлен. Также может сыграть на нескольких позициях. А еще имеет 90% точных передач. Зимой сюда же приехал Руо, который защитник, но лучше пасует, чем отбирает, теперь +2 футболиста из системы Де Дзерби – вроде бы вырисовывается, в какой футбол собирается играть «Ренн», разве нет? Но Ронжье в «Марселе» был в топ-3 еще и по отборам и перехватам, поэтому поможет команде и тогда, когда та будет работать против мяча. Интерес футболиста? Видимо, больше игровых минут и более важная роль в команде. Но никаких еврокубков в первый год. Ему уже 30, поэтому даже немного удивляет, почему он решился на такой рискованный шаг. Есть ненулевой шанс так и не попробовать себя в ЛЧ полноценно (ни разу футболист не играл в плей-офф). Но для «Ренна», конечно, это еще одно топ-приобретение.

Маркус Рэшфорд (МЮ → Барселона, аренда)

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот трансфер доказывает, во-первых, что «Манчестер Юнайтед» не умеет вести дела на рынке. Во-вторых, что в Каталонии не ценят Флика. Но давайте разбираться постепенно. «МЮ» отказался отпускать футболиста за небольшие деньги, а в итоге рискует вообще на нем не заработать. Ужасная работа с активами. В случае «Барселоны» также имеет право на жизнь скепсис, потому что местами ленивый Маркус – не тот футболист, который нужен Флику, главные ценности которого – прессинг и интенсивность. Рэшфорд будет включаться и выключаться, а такое недопустимо в механизмах Ханси. Вероятно, у немца не спрашивали, подписывать/не подписывать англичанина. Поэтому придется работать с тем, что дают. Почему же вообще трансфер в подборке, если все так плохо? Потому что даже такой Рэшфорд принесет немало пользы «Барселоне». Ведь альтернативы такого уровня в клубе вообще нет. Маркус не добежит, но все равно забьет 10-15 мячей во всех турнирах и разгрузит Рафинью. Полезное подписание. Просто стилистически неудачное.

Хуниор Фирпо (Лидс → Бетис, бесплатно)

Так нечасто бывает, что футболист АПЛ без необходимости уйти из клуба решает продолжить карьеру в середняке Ла Лиги. Но здесь логику игрока можно понять. Потому что мы все привыкли, что исполнители гонятся за высшими достижениями, славой и высокой зарплатой – а Фирпо просто хочет играть в футбол в комфорте. В Испании будут платить меньше, чем в Англии. После переезда сюда в 28 лет вернуться в АПЛ уже вряд ли получится. Но Фирпо на своем пике будет играть за клуб, который его воспитал. Он выпускник академии «Бетиса». К тому же, на высшем уровне он уже себя попробовал, когда на 2 сезона залетел в «Барселону». Видимо, футболист не хочет повторения неудачного опыта – и выбирает безопасный вариант. Никакой борьбы за выживание в Англии – только еврокубковые баталии в почти родной Испании. Кстати, снова «Бетис» берет техничного футболиста. Я не исключаю, что поединки команды в отдельных турах будет смотреть приятнее, чем матчи «Барселоны» и «Реала».

Эван Фергюсон (Брайтон → Рома, аренда)

Getty Images/Global Images Ukraine

Мне понравился комментарий в интернете, где Эвана называют «ирландским Супрягой». Ну что ж, действительно очень близко. Еще 3 года назад, в 17 лет, футболист дебютировал в АПЛ. Тогда все говорили, что это будущий топ-форвард. В сезоне 22/23 забивал в каждой третьей игре чемпионата, довольно регулярно отличался в составе сборной Ирландии. А дальше – провал. Травма весной 2024-го, неудачная половина сезона с новым тренером в «Брайтоне», переезд – и еще неудачные полгода в «Вест Хэме». Суммарно только 1 гол за 21-о появление на поле в предыдущем розыгрыше АПЛ. Больше здесь этот форвард не нужен, в клубе на него не рассчитывают – вот вам и попытка заиграть в новой стране. И Рим – хорошая для этого локация. Потому что в восприятии футбола Гасперини более ценный навык – умело прессинговать, чем забивать голы. Если Фергюсон будет хорошо бегать и много работать, то получит немало минут в столице. А там уже и уверенность вернется, а вместе с ней – возможно, и голы...

Самуэль Мбангула (Ювентус → Вердер, 10 млн. евро)

Очень смешной трансфер, если учитывать контекст. Тренер Вернер работал в «Вердере» круто несколько лет подряд, с каждым сезоном его команда прогрессировала (сейчас будет руководить «Лейпцигом», так что его перформанс в Бремене отмечен). Реакция руководства? Нулевая. За 3 последних сезона в клубе Оле получил трансферов на общую сумму 20 миллионов. Вот Оле ушел – и «Вердер» сразу же, в первое же трансферное окно, тратит 10 на одного футболиста. Насколько же Вернера здесь не любили... Трансфер обошелся ниже рыночной стоимости, кстати, так что точно выгоден. «Вердер» годами работает с возрастными футболистами/игроками низкого уровня, так что теперь Мбангула – пожалуй, главный актив команды. Здесь сделают все, чтобы он сиял. Есть лишний повод вспомнить Мотту, без веры в футболиста на старте сезона которого о нем никто бы и не узнал. «Ювентус» благодаря своему бывшему тренеру заработал 10 миллионов на исполнителе, которого год назад никто бы не купил.

Йеспер Линдстрем (Наполи → Вольфсбург, аренда)

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболиста откровенно жалко. Перед стартом сезона 23/24 его приобрел «Наполи» – чемпион Италии со Спалетти во главе. Однако тренер ушел, а команда развалилась, вообще все провели посредственный сезон – и Линдстрем даже не имел шанса проявить себя. А потом уехал в аренду в «Эвертон», где также беспорядок и также смена тренера посреди розыгрыша. Игрок уезжал из «Айнтрахта» с 7+2 в 27 турах Бундеслиги и победой в финале ЛЕ – а дальше оформил 0+1 за следующие 47 матчей в итальянской и английской лигах. Не везет. Новая попытка вернуться на топ-уровень – в составе «Вольфсбурга». Уже переживаю за тренера «волков» (получается, за 2 года Линдстрем имел аж 5 наставников в клубах). Возможно, трансфер в Германию, где Йеспер уже зажигал, поможет футболисту обрести уверенность в собственных силах. В составе «волков» и так хватает талантов в атаке, поэтому если еще и Линдстрем внесет свой вклад, команда всерьез будет претендовать на место в зоне ЛЧ.

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статьи эксклюзив Хуниор Фирпо Эван Фергюсон Самуэль Мбангула
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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