ОФИЦИАЛЬНО. Реал выбрал наследника 10-го номера после ухода Модрича

Мадридский «Реал» выбрал футболиста, который в следующем сезоне будет играть под 10-м номером.

Вакантная после ухода легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича в итальянский «Милан» «десятка» досталась французскому нападающему Килиану Мбаппе. В прошлом сезоне он играл под 9-м номером.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне, отличившись 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.