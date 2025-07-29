Испания29 июля 2025, 20:02 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал выбрал наследника 10-го номера после ухода Модрича
Им стал Килиан Мбаппе
29 июля 2025, 20:02 |
1191
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Мадридский «Реал» выбрал футболиста, который в следующем сезоне будет играть под 10-м номером.
Вакантная после ухода легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича в итальянский «Милан» «десятка» досталась французскому нападающему Килиану Мбаппе. В прошлом сезоне он играл под 9-м номером.
В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне, отличившись 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
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