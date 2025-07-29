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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал выбрал наследника 10-го номера после ухода Модрича
Испания
29 июля 2025, 20:02 |
1191
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал выбрал наследника 10-го номера после ухода Модрича

Им стал Килиан Мбаппе

29 июля 2025, 20:02 |
1191
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал выбрал наследника 10-го номера после ухода Модрича
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» выбрал футболиста, который в следующем сезоне будет играть под 10-м номером.

Вакантная после ухода легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича в итальянский «Милан» «десятка» досталась французскому нападающему Килиану Мбаппе. В прошлом сезоне он играл под 9-м номером.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне, отличившись 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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Килиан Мбаппе игровой номер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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