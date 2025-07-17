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Другие новости
17 июля 2025, 08:20 | Обновлено 17 июля 2025, 09:36
1399
0

Золото Магучих, прерванный матч Динамо, победа сборной в волейболе

Главные новости за 16 июля на Sport.ua

17 июля 2025, 08:20 | Обновлено 17 июля 2025, 09:36
1399
0
Золото Магучих, прерванный матч Динамо, победа сборной в волейболе
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 16 июля.

1. Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Американка Чарити Хуфнагель также взяла высоту 1,91 метра

2. Лига наций. Украина одержала валидольную победу над аутсайдером
Сопротивление голландцев удалось сломить лишь на тай-брейке

3. Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Команда Шовковского потеряла самоконтроль на фоне провокаций соперников

4А. Лига чемпионов. Определены последние два участника 2-го раунда. Все пары Q2
16 июля завершился 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

4В. Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора

5А. Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Вратарь хочет остаться в Мадриде

5В. Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Канониры могут расторгнуть контракт с украинцем

5С. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
Культовый номер достался Ламину Ямалю

6А. После Уимблдона: Ястремская удачно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге
В 1/16 финала Даяна в двух сетах разобралась с представительницей Германии Юле Нимайер

6В. Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025
В основу заявлены Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

7. Гол на 90-й минуте. Норвегия и Италия определили полуфиналиста женского ЧЕ
Женская сборная Италии вошла в четверку лучших на ЧЕ впервые с 1997 года

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе одного из капитанов клуба
Лукас Васкес провел в Мадриде последние 10 лет карьеры

9. Субименди в Арсенале: ответ Манчестер Сити и Родри
Оцениваем громкий трансфер «канониров»

10. Без звезд, зато с интригой: расклад сил в Восточной конференции НБА
Оцениваем положение дел на Востоке

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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