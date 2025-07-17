Золото Магучих, прерванный матч Динамо, победа сборной в волейболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 16 июля.

1. Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже

Американка Чарити Хуфнагель также взяла высоту 1,91 метра

2. Лига наций. Украина одержала валидольную победу над аутсайдером

Сопротивление голландцев удалось сломить лишь на тай-брейке

3. Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах

Команда Шовковского потеряла самоконтроль на фоне провокаций соперников

4А. Лига чемпионов. Определены последние два участника 2-го раунда. Все пары Q2

16 июля завершился 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

4В. Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов

Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора

5А. Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в Мадриде

5В. Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко

Канониры могут расторгнуть контракт с украинцем

5С. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати

Культовый номер достался Ламину Ямалю

6А. После Уимблдона: Ястремская удачно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге

В 1/16 финала Даяна в двух сетах разобралась с представительницей Германии Юле Нимайер

6В. Четыре украинки попали в заявочный список основной сетки US Open 2025

В основу заявлены Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

7. Гол на 90-й минуте. Норвегия и Италия определили полуфиналиста женского ЧЕ

Женская сборная Италии вошла в четверку лучших на ЧЕ впервые с 1997 года

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе одного из капитанов клуба

Лукас Васкес провел в Мадриде последние 10 лет карьеры

9. Субименди в Арсенале: ответ Манчестер Сити и Родри

Оцениваем громкий трансфер «канониров»

10. Без звезд, зато с интригой: расклад сил в Восточной конференции НБА

Оцениваем положение дел на Востоке