Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Вратарь хочет остаться в Мадриде
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.
По информации Sport.fr, украинский голкипер получил предложения от трех именитых клубов АПЛ – «Астон Виллы», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако Лунин хочет остаться именно в Мадриде. Отмечается, что 25-летний вратарь отдает приоритет стабильности и требовательной атмосфере в «Реале», даже ценой почти полного отсутствия игрового времени.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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