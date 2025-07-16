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  4. Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Испания
16 июля 2025, 07:42 |
2329
3

Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в Мадриде

16 июля 2025, 07:42 |
2329
3
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации Sport.fr, украинский голкипер получил предложения от трех именитых клубов АПЛ – «Астон Виллы», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако Лунин хочет остаться именно в Мадриде. Отмечается, что 25-летний вратарь отдает приоритет стабильности и требовательной атмосфере в «Реале», даже ценой почти полного отсутствия игрового времени.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Астон Вилла Челси Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
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RomеоBoss
Лунін гальмує свій розвиток сам!
Він чомусь зациклівся на Реале!
І не розуміє,що ему робити далі!
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+2
Singularis
Он там будет до пенсии
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+1
Main
😂😂😂 выбор очевидный 
Ответить
0
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