Субименди в Арсенале: ответ Манчестер Сити и Родри

Несколько лет назад клубы вели ожесточенную борьбу за нападающих. Подписать качественного форварда было действительно сложно. Но в последние годы акцент на трансферном рынке постепенно смещается в сторону центральных и опорных полузащитников.

Теперь за этих игроков клубы готовы платить по 100 миллионов. Увидев, насколько успешным был «Манчестер Сити» с Родри в составе и насколько слабым без него, многие клубы поняли, что нужно иметь у себя хотя бы немного похожего игрока.

Родри – не первый опорник, оказавший столь существенное влияние на команду. Может кто-то будет настаивать, что он даже не лучший из испанцев, но справедливо будет предположить, что он играет в эпоху, когда таких игроков ценят все больше.

Не то чтобы Серхио Бускетса не ценили, но если говорить о признании, ему, пожалуй, не повезло (если можно так сказать), что он появился в ту же эпоху, что и Лионель Месси с Криштиану Роналду. Родри же был центральной фигурой не только в «Манчестер Сити» но и в сборной Испании, когда та выиграла чемпионат Европы, и это во многом помогло ему получить «Золотой мяч». Опорный полузащитник, выигравший «ЗМ», — в этом, несомненно, было что-то необычное.

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Конечно, нет двух абсолютно одинаковых игроков, но есть причины, по которым многие европейские клубы хотели и пытались переманить Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Есть много вещей, которые делают Родри и Субименди совершенно разными футболистами, но также понятно, почему многие считают последнего одним из лучших опорников Европы после звезды «Манчестер Сити».

«Арсенал» оказался победителем в борьбе за игрока. Переговоры с Мартином, который в прошлом году мог перейти в «Ливерпуль», но решил остаться в Сан-Себастьяне, стали интенсивными зимой. Летом «канониры» объявили о подписании 26-летнего хавбека за 70 млн евро.

Центрфорвард был и остается приоритетом «Арсенал» на трансферном рынке. Но летом стало понятно, что «канонирам» нужно усиление и в полузащите, учитывая, что Жоржиньо и Томас Парти покинули клуб. Субименди не только находится в расцвете сил, но и обладает той мобильностью, которой не хватало обоим ушедшим игрокам.

Помимо указанного преимущества, этот трансфер может оказать более широкое влияние на другие компоненты команды. Микель Артета, вероятно, рассматривает своего соотечественника как игрока, способного самостоятельно контролировать центр поля, не требуя помощи от фулбеков и других полузащитников, и не вынуждая их опускаться глубже.

Хотя от Субименди в Лондоне ожидают гораздо большего, чем просто подвижности. И это справедливо. За период своей карьеры в «Сосьедаде» Мартин стал одним из лучших и самых стабильных опорников в Испании. Он достаточно техничен, хорошо задает и поддерживает темп, а также умеет играть в обороне.

Субименди обладает практически всеми очевидными навыками, необходимыми современному шестому номеру. Мартин, возможно, не привык совершать по 90-100 касаний мяча в каждом матче, как Родри или Жоржиньо в лучшие годы, набирая в среднем относительно скромные 66,8 в Ла Лиге в прошлом сезоне, но он все равно был тем игроком, через которого строилось все.

В минувшей кампании испанец принял участие в 1284 розыгрышах атак. Это больше, чем любой другой игрок его бывшей команды, и третий лучший показатель в Ла Лиге среди опорников и центральных полузащитников. Нужно также иметь ввиду, что «Сосьедад» не был зациклен на владении мячом. Показатель басков в 53,4% в прошлом сезоне не был особо впечатляющим, и все же в течение сезона Субименди оказывался с мячом чаще, чем многие его одноклубники.

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Однако самое главное то, где именно он владел мячом. 68,2% передач Мартин отдавал из центральной зоны. Он дисциплинированно выполнял свою основную роль, не рискуя забегами на половину поля соперника. Действуя преимущественно из глубины, Мартин позволит другим полузащитникам подниматься выше. К примеру, Деклану Райсу, который любит это делать.

Субименди нельзя назвать разрушителем, но в целом он надежно прикрывал оборону «Сосьедада». Тот факт, что в прошлом сезоне он совершал в среднем 1,3 перехвата за 90 минут (20-е место среди 118 полузащитников, сыгравших минимум 900 минут), является хорошим показателем понимания игры. Кроме того, он также обладает рядом достоинств с точки зрения психологии.

Бывшие одноклубники и тренеры Мартина высоко отзывались о его отношении к делу и скромности, считая его идеальным партнером по команде. Да и по матчам было заметно, что испанец может действовать хладнокровно и самоотверженно, если того требует ситуация. Он зарекомендовал себя надежным игроком.

Субименди хорошо распоряжается мячом. В прошлом сезоне он выполнял 16,7 передачи вперед в среднем за матч, 14 – на левый фланг и 15,5 – на правый. Это значит, что Мартин распределяет владение мячом по всей ширине поля, но при этом вносит определенную прогрессивность. Испанец выполнял в среднем 31,2% продвигающих передач вперед.

С одной стороны, не так и много. С другой, это более высокий показатель, чем у Коке (28,6%), Федерико Вальверде (26,2%), Френки де Йонга (25,2%), Педри (23,9%) и Гави (22,8%). Конечно, здесь играют свою роль стили игры и общий контроль матча, но в целом Субименди может быть хорошим распасовщиком в команде, которая хочет контролировать игру.

Еще одним важным качеством Мартина является умение разрывать линии соперника. В прошлом сезоне он выполнил 238 разрезных передач. Это четвертый лучший показатель в Ла Лиге среди центральных хавбеков. Большего него набрали только 3 игрока мадридского «Реала». Он также занял четвертое место по количеству передач, прорывающих линию полузащиты соперника (141), и передач, проникающих в финальную треть поля (131).

Конечно, испанцу понадобится время, учитывая, что всю карьеру до нынешнего момента он провел в одном чемпионате и в одной команде. Премьер-лига быстрее и мощнее, чем Ла Лига, поэтому вполне естественно ожидать, что ему потребуется некоторая адаптация. Но многое в опыте и игре Субименди говорит о том, что он может сыграть ту роль, которая нужна «Арсеналу», то есть действовать самостоятельно в опорной зоне.

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Ранее многим игрокам «канониров» на этой позиции требовалась помощь. Это означало либо выход крайних защитников с флангов, либо спуск более выдвинутых хавбеков. Например, если Деклана Райса или Мартина Эдегора оттягивают назад, чтобы помочь в обороне, они вряд ли будут играть важную роль в атаке.

Если Мартин приспособится к игре в Премьер-лиге, то справится со своей работой. Он привык действовать самостоятельно в опорной зоне, но может взаимодействовать и с другими хавбеками. Субименди достаточно ловкий и проворный, чтобы покрывать большое пространство. Он может пойти вперед при необходимости, а сочетание его оборонительной позиции и навыков распасовщика позволяет ему выполнять тот объем работы в глубине поля, который не могли выполнять Жоржиньо и Парти.

Не то чтобы полузащита «Арсенала» была серьезной проблемой. Но были и неэффективные моменты, которые намекали на то, что перемены не помешают, и приход Мартина может в какой-то мере решить некоторые проблемы. У «канониров» и так достаточно сильная команда, но всегда можно стать лучше.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst