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Испания
16 июля 2025, 13:25 |
493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе одного из капитанов клуба

Лукас Васкес провел в Мадриде последние 10 лет карьеры

16 июля 2025, 13:25 |
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе одного из капитанов клуба
ФК Реал Мадрид. Лукас Васкес

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе испанского правого защитника Лукаса Васкеса.

Церемония чествования и прощания с 34-летним футболистом состоится 17 июля.

Лукас Васкес в общей сложности находится в структуре «Реала» уже 17 лет: в 2007-2014 годах он был игроком молодежных команд клуба, а с 2015 года является футболистом первой команды. На его счету 402 игры за «сливочных» и 22 выигранных трофея, среди которых 5 кубков Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее легенда «Реала» Лука Модрич перешел в «Милан».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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