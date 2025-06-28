Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко сменит клуб, персональный рекорд Кохана, успех волейболистов
Другие новости
28 июня 2025, 09:05 | Обновлено 28 июня 2025, 09:10
1459
1

Зинченко сменит клуб, персональный рекорд Кохана, успех волейболистов

Главные новости за 27 июня на Sport.ua

28 июня 2025, 09:05 | Обновлено 28 июня 2025, 09:10
1459
1
Зинченко сменит клуб, персональный рекорд Кохана, успех волейболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 июня.

1. Сетка плей-офф. Даты и время матчей 1/8 финала клубного чемпионата мира
28 июня на турнире в США стартует стадия 1/8 финала

2A, Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши
Подопечные Владимира Пятенко пропустили 4 безответных мяча

2B. Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Твенте объявил о покупке центрбека Шахтера
Став Лемкин переедет в Нидерланды

3B. ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый коуч. Брентфорд презентовал главного тренера
44-летний Кейт Эндрюс будет руководить командой пчел

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины
Артем Шабанов покинул «Александрию»

4B. Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки
Футболист близок к достижению соглашения с иностранным клубом

5A. Решение принято. Зинченко определился с местом продолжения карьеры
Украинский защитник не хочет покидать Лондон

5B. Названа клаусула и сумма, за которую Полесье готово продать Батисту
Претендентам на уругвайца придется раскошелиться

6A. В УЕФА решили проблему беларуси на ЧЕ по футзалу. Внесены важные изменения
Турнир будут принимать не только Латвия и Литва, но и Словения

6B. Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Сине-желтые одержали важную победу в Лиге наций

7A. Командный ЧЕ. Кохан установил личный рекорд и выиграл в метании молота
Украинский легкоатлет в Мадриде показал результат 81.66 м

7B. Рекорд Украины. Погорилко занял 2-е место в беге на 400 м на командном ЧЕ
Украинский легкоатлет преодолел дистанцию в Мадриде за 44.81 сек

7C. Командный ЧЕ. Обновив свой рекорд, Шепелев стал 3-м в тройном прыжке
Украинский спортсмен в Мадриде показал результат 16.83 метра

8. Бронзовый бомбардировщик вернулся. Уайлдер досрочно победил Херндона
Поединок завершился техническим нокаутом в 7-м раунде

9. Апелляция отклонена. Украинские биатлонисты – серебряные призеры ЧМ-2011
Исполнительный комитет IBU сделал перераспределение медалей

10. Сорокалетний экс-чемпион Европы вернул Овьедо в элиту испанского футбола
Об удивительной истории Санти Касорлы

По теме:
Разгромы от Ман Сити и Реала, новый контракт Роналду, победа Украины
Победы Интера и Боруссии Д, поражение в волейболе, четвертьфинал Ястремской
Трубин остановил Баварию, Лион понижен в классе, топ-прыжок Левченко
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота
Футбол | 28 июня 2025, 04:46 3
ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота
ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота

Георгий Судаков набрался сил перед новым сезоном

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27 июня 2025, 12:25 18
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

«Контракт был, а зарплаты – не было»: Фаворов – о приключениях за рубежом
Футбол | 28.06.2025, 09:00
«Контракт был, а зарплаты – не было»: Фаворов – о приключениях за рубежом
«Контракт был, а зарплаты – не было»: Фаворов – о приключениях за рубежом
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Футбол | 27.06.2025, 11:54
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Волейбол | 27.06.2025, 17:15
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Simar_kr
Зінченко перейде до нового клубу, зіграє 2-3 матчі (можливо непогано зіграє), потім зламається на довго і його виставлять на продаж.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
27.06.2025, 14:24 2
Футбол
Журналист назвал причину разрыва отношений между Усиком и Красюком
Журналист назвал причину разрыва отношений между Усиком и Красюком
27.06.2025, 05:13 3
Бокс
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
26.06.2025, 10:15 4
Футбол
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 23
Футбол
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
26.06.2025, 08:50 3
Бокс
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 2
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
27.06.2025, 18:45
Волейбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем