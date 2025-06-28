Зинченко сменит клуб, персональный рекорд Кохана, успех волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 июня.

1. Сетка плей-офф. Даты и время матчей 1/8 финала клубного чемпионата мира

28 июня на турнире в США стартует стадия 1/8 финала

2A, Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши

Подопечные Владимира Пятенко пропустили 4 безответных мяча

2B. Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы

Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Твенте объявил о покупке центрбека Шахтера

Став Лемкин переедет в Нидерланды

3B. ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый коуч. Брентфорд презентовал главного тренера

44-летний Кейт Эндрюс будет руководить командой пчел

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего защитника сборной Украины

Артем Шабанов покинул «Александрию»

4B. Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки

Футболист близок к достижению соглашения с иностранным клубом

5A. Решение принято. Зинченко определился с местом продолжения карьеры

Украинский защитник не хочет покидать Лондон

5B. Названа клаусула и сумма, за которую Полесье готово продать Батисту

Претендентам на уругвайца придется раскошелиться

6A. В УЕФА решили проблему беларуси на ЧЕ по футзалу. Внесены важные изменения

Турнир будут принимать не только Латвия и Литва, но и Словения

6B. Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН

Сине-желтые одержали важную победу в Лиге наций

7A. Командный ЧЕ. Кохан установил личный рекорд и выиграл в метании молота

Украинский легкоатлет в Мадриде показал результат 81.66 м

7B. Рекорд Украины. Погорилко занял 2-е место в беге на 400 м на командном ЧЕ

Украинский легкоатлет преодолел дистанцию в Мадриде за 44.81 сек

7C. Командный ЧЕ. Обновив свой рекорд, Шепелев стал 3-м в тройном прыжке

Украинский спортсмен в Мадриде показал результат 16.83 метра

8. Бронзовый бомбардировщик вернулся. Уайлдер досрочно победил Херндона

Поединок завершился техническим нокаутом в 7-м раунде

9. Апелляция отклонена. Украинские биатлонисты – серебряные призеры ЧМ-2011

Исполнительный комитет IBU сделал перераспределение медалей

10. Сорокалетний экс-чемпион Европы вернул Овьедо в элиту испанского футбола

Об удивительной истории Санти Касорлы