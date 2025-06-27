Сорокалетний экс-чемпион Европы вернул Овьедо в элиту испанского футбола

Жизнь – это боль. А еще это желание, необходимость эту боль преодолевать. Тем, кто помнит блестящую игру Владимира Бессонова, несомненно, памятны и не очень приятные моменты, омрачавшие впечатления от игры этого неподражаемого универсала. И эти неприятные моменты – проблемы со здоровьем. «Человек-травма» – это тяжелое прозвище навсегда прилипло к бывшей динамовской звезде.

Есть свой «человек-травма» и в Испании. Имя ему – Санти Касорла. Этот невысокого роста, но высокой техники полузащитник страдал от разного рода и тяжести повреждений фактически на протяжении всей своей карьеры. Перелом малой берцовой кости, травма позвоночника, из-за которой ему удалили грыжу, разрыв связок колена – это лишь малая часть всех несчастий моторного испанца.

Однако, несмотря на подножки жизни, Санти успевал в перерывах между больничными играть на очень хорошем уровне в футбол. И в составе испанских команд («Овьедо», «Вильярреал», «Рекреативо», «Малага»), и в «Фурии Роха», и в лондонском «Арсенале».

Getty Images/Global Images Ukraine. 2013-й год. Санти Касорла в форме Арсенала

Однако, как оказалось впоследствии, все те предыдущие травмы и хвори были лишь цветочками по сравнению с тем, что стряслось с Касорлой в 2013 году. В матче за сборную Испании он получил травму лодыжки. После непродолжительного лечения Санти снова был в строю. Однако играл с постоянной болью в правой ноге.

Спустя три года случился рецидив. В этот раз пришлось оперировать. Операция прошла неудачно: швы не срослись. Понадобилось еще одно хирургическое вмешательство. Но снова неудача: в этот раз швы разошлись.

А дальше начался ад. Касорла перенес восемь (!) операций на лодыжке. Но на поправку так и не пошел. А все из-за того, что в рану была занесена инфекция, повредившая кость. Более того, та инфекция уничтожила восемь сантиметров ахилла. Санти был на грани заражения крови и ампутации. Но до фатального дело, к счастью, не дошло.

Была проведена еще одна очень сложная операция, во время которой многострадальному футболисту в рану пересадили кожу с руки. В этот раз все прошло успешно. И Санти по-новому учился ходить. И играть в футбол.

После такой беды Касорла, вопреки неутешительным прогнозам, сумел выйти на хороший уровень, отыграв два сезона в «Вильярреале», после чего тихо уехал в Катар доигрывать.

Но на этом точку в нашей истории ставить рано. Ибо, в определенной степени, история только начинается. Точнее, продолжается.

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После трех лет в «Аль-Садде» Касорла не захотел вешать бутсы на гвоздь. Он захотел завершить свою богатую и не менее драматическую карьеру на Родине. В родном клубе – «Овьедо».

Этот астурийский коллектив в своей время дал парню путевку в футбольную жизнь. Семь лет Санти защищал цвета этого «сине-белого» клуба. И не уставал благодарить «Овьедо» за все свои дальнейшие успехи. А успехов было немало. На минуточку, Санти Касорла – двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.

И, кстати, когда в 2012-м «Овьедо» оказался на грани банкротства, Касорла протянул родному клубу руку помощи. И, вместе с другими известными выходцами из «Овьедо», помог погасить долги.

А в возрасте 38 лет Санти Касорла вернулся в «Овьедо», чтобы помочь родной команде вернуться в Примеру. Там, в элите испанского футбола, «Овьедо» не играл с далекого 2001 года.

В позапрошлом сезоне «Овьедо» остановился в шаге от попадания в Ла Лигу, уступив в финале плей-офф «Эспаньолу». В том сезоне опытнейший Касорла мало чем помог своей команде: и играл нечасто, и не сумел отличиться.

В недавно завершившемся чемпионате Сегунды Касорла уже внес весомую лепту в игру «сине-белых». Ветеран имел уже значительно больше игровой практики. И забил три мяча в регулярном первенстве, а еще два – в плей-офф за право сыграть в элите. Плюс ко всему – пять результативных передач. Весьма неплохо, как для сорокалетнего игрока.

Сначала «Овьедо» Касорлы прошел «Альмерию», а затем, в финале, справился с «Мирандесом». В ответной встрече против «Мирандеса» Санти реализовал пенальти. И его команда сумела дожать оппонента и добыть «нужную» победу – 3:1.

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К слову, Касорла хотел играть за «Овьедо» бесплатно. Но, по законам испанского футбола, бесплатно играть в футбол в профессиональном клубе нельзя. Поэтому Санти играет за минимальное жалование, часть которого идет на нужды детской академии. Вот так человек отдает долги любимому клубу своего детства и молодости.

После выхода «Овьедо» в Ла Лигу Касорла не скрывал эмоций, заявив, что сейчас он – самый счастливый человек на планете. Мол, ничто не сравнится с этим успехом. Даже участие на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов.

Интересно, что контракт Санти Косорлы с «Овьедо» истекает в последний день нынешнего июня. Сорокалетний ветеран еще не знает, останется ли он в команде, или уйдет на покой. Говорит, что не хочет быть обузой для родного клуба. Однако, вместе с тем, хочет войти в одну реку дважды: еще раз сыграть с «Овьедо» в Примере.

Наверняка сыграет. Заслужил. Без такого финального аккорда история будет неполной. И вряд ли счастливой.