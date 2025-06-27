Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча
Женская сборная Испании WU-19 стала триумфатором юношеского Евро-2025 WU-19, разгромив Францию WU-19 со счетом 4:0 в финальном матче турнира.
Финальная встреча чемпионата Европы среди женских юниорских команд состоялась 27 июня на Stadion Miejski в Жешуве (Польша).
Уже к перерыву команда Испании оформила комфортное преимущество. На 23-й минуте отличилась Кристина Либран, а затем Даниэла Аготе удвоила перевес.
После перерыва Испания не сбавила обороты. На 69-й минуте результативную атаку завершила Клара Серажорди, а в конце встречи Ноэми Бехарано довела счет до разгромного (4:0).
Это уже 7-й титул чемпионата Европы для женской сборной Испании U-19 в этой возрастной категории (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025), что является рекордом. Далее в списке по количеству титулов идут: Германия (6), Франция (5), Швеция (3), Англия, Нидерланды, Дания, Италия (по 1).
Евро-2025 WU-19. Финал
27 июня, Жешув (Польша)
Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4
Голы: Либран, 23, Аготе, 35, Серажорди, 69, Бехарано, 87
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