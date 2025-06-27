Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Молодежные турниры
27 июня 2025, 23:12 | Обновлено 27 июня 2025, 23:37
501
0

Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы

Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча

27 июня 2025, 23:12 | Обновлено 27 июня 2025, 23:37
501
0
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Испании WU-19 стала триумфатором юношеского Евро-2025 WU-19, разгромив Францию WU-19 со счетом 4:0 в финальном матче турнира.

Финальная встреча чемпионата Европы среди женских юниорских команд состоялась 27 июня на Stadion Miejski в Жешуве (Польша).

Уже к перерыву команда Испании оформила комфортное преимущество. На 23-й минуте отличилась Кристина Либран, а затем Даниэла Аготе удвоила перевес.

После перерыва Испания не сбавила обороты. На 69-й минуте результативную атаку завершила Клара Серажорди, а в конце встречи Ноэми Бехарано довела счет до разгромного (4:0).

Это уже 7-й титул чемпионата Европы для женской сборной Испании U-19 в этой возрастной категории (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025), что является рекордом. Далее в списке по количеству титулов идут: Германия (6), Франция (5), Швеция (3), Англия, Нидерланды, Дания, Италия (по 1).

Евро-2025 WU-19. Финал

27 июня, Жешув (Польша)

Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4

Голы: Либран, 23, Аготе, 35, Серажорди, 69, Бехарано, 87

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4. Разгром в финале Евро. Видео голов
Франция WU19 – Испания WU-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Украина – Япония – 3:2. Пятисетовый триллер в Лиге наций. Видеообзор
женская сборная Франции по футболу чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Испании по футболу Франция - Испания видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции
Футбол | 27 июня 2025, 23:24 1
Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции
Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции

Опытный форвард договорился о сотрудничестве с «Лиллем»

Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Футбол | 27 июня 2025, 17:52 11
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного

Английский клуб сообщил претендентам на украинца свои финансовые требования

Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Футбол | 27.06.2025, 14:24
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Бокс | 27.06.2025, 08:56
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Война | 27.06.2025, 09:00
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
25.06.2025, 23:31 16
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
26.06.2025, 22:59 2
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 9
Футбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 23
Футбол
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
25.06.2025, 17:14 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем