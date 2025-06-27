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Молодежные турниры
27 июня 2025, 23:31 | Обновлено 27 июня 2025, 23:37
74
0

Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4. Разгром в финале Евро. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Евро-2025 WU-19

27 июня 2025, 23:31 | Обновлено 27 июня 2025, 23:37
74
0
Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4. Разгром в финале Евро. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Испании WU-19 стала триумфатором юношеского Евро-2025 WU-19, разгромив Францию WU-19 со счетом 4:0 в финальном матче турнира.

Финальная встреча чемпионата Европы среди женских юниорских команд состоялась 27 июня на Stadion Miejski в Жешуве (Польша).

Уже к перерыву команда Испании оформила комфортное преимущество. На 23-й минуте отличилась Кристина Либран, а затем Даниэла Аготе удвоила перевес.

После перерыва Испания не сбавила обороты. На 69-й минуте результативную атаку завершила Клара Серажорди, а в конце встречи Ноэми Бехарано довела счет до разгромного (4:0).

Это уже 7-й титул чемпионата Европы для женской сборной Испании U-19 в этой возрастной категории.

Евро-2025 WU-19. Финал

27 июня, Жешув (Польша)

Франция WU-19 – Испания WU-19 – 0:4

Голы: Либран, 23, Аготе, 35, Серажорди, 69, Бехарано, 87

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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