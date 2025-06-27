Разгром в спарринге. Женская сборная Украины потерпела поражение от Польши

В городке Мелец 27 июня женская сборная Украины провела товарищеский матч с командой Польши.

В начале июня женская сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций и впервые в истории получила путевку в Лигу А. Сборная Польши готовится к своему дебютному выступлению на Евро-2025, которое пройдет с 2 по 27 июля в Швейцарии. Бело-красные остаются непобежденными с июля прошлого года.

Команды начали игру без разведки. Уже на первых минутах украинки провели острую фланговую атаку: Ивкова пробивала головой из центральной зоны, но вратарь вытащила мяч из-под перекладины.

Постепенно инициативу перехватили хозяйки поля, которые создали немало моментов со стандартов. На 18-й минуте после острой передачи Камчик Едлиньска вышла один на один с Бондарчук и реализовала момент (1:0).

На 26-й минуте Едлиньска была близка к дублю, но ее удар в дальний угол пришелся в штангу. Украинки также имели свои моменты, однако удары Козловой и Ивковой оказались неточными. Минимальное преимущество команды хозяек сохранилось до перерыва.

На 64-й минуте польки удвоили счет. Томасяк воспользовалась ошибками в защите, первой оказалась на подборе и пробила по воротам. После небольшого рикошета мяч во второй раз оказался в сетке (2:0).

В компенсированное время хозяйки забили еще дважды: вышедшие на замену Адамек и Кокош установили итоговый счет (4:0).

Читайте также: Назван стартовый состав женской сборной Украины на спарринг против Польши

Товарищеский матч женских сборных

27 июня. Польша. Мелец. Городской стадион

Польша – Украина – 4:0 (1:0)

Голы: Едлиньска, 18, Томасяк, 64, Адамек, 90+4, Кокош, 90+6.

Польша: Шемик, Вос, Шимчак (Дудек, 46), Вьяньковска (Завистовска, 75), Словиньска (Месяш, 75), Матисик, Камчик (к) (Грабовска, 46), Ачиньска (Кокош, 61), Крезман (Зеневич, 46), Томасяк, Едлиньска (Адамек, 46). Главный тренер: Нина Паталон.

Украина: Бондарчук, Котик, Шайнюк, Ольхова, Химич (к) (Триль, 57), Семкив, Панцулая (Купьяк, 82), Ивкова (Христюк, 82), Радионова (Головач, 72), Козлова, Молодюк (Глущенко, 46). Главный тренер: Владимир Пятенко.

Предупреждения: Словиньска, 73 – Панцулая, 10

Арбитр: Патриция Турчин (Польша).

Фотогалерея

Інфографіка