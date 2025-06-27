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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2025, 15:41 | Обновлено 27 июня 2025, 15:44
118
0

Назван стартовый состав женской сборной Украины на спарринг против Польши

27 июня в 16:30 в городе Мелец пройдет товарищеский матч женских сборных

27 июня 2025, 15:41 | Обновлено 27 июня 2025, 15:44
118
0
Назван стартовый состав женской сборной Украины на спарринг против Польши
УАФ

27 июня в 16:30 в городе Мелец женская сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Польши.

В начале июня женская сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций и впервые в истории получила путевку в Лигу А. Теперь команду ждет интересная репетиция – матч против Польши, которая готовится к своему историческому чемпионату Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины начала подготовку 21 июня в Польше, где провела краткосрочный учебно-тренировочный сбор. Главный тренер команды Владимир Пятенко отметил, что основная цель этого сбора – просмотр новых кандидаток. В лагерь были приглашены сразу пять дебютанток: Ирина Славич, Виктория Радионова, Таня Бойчук, Лидия Заборовец, Александра Кревская.

Назван стартовый матч женской сборной Украины на спарринг против Польши

Украина: Бондарчук, Панцуляк, Котик, Ольхова, Шайнюк, Семкич, Химич (к), Ивкова, Радионова, Козлова, Молодюк

Запас: Славич, Боклач, Купьяк, Кревская, Христюк, Триль, Головач, Заборовец, Глущенко

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ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Польши
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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