Сетка плей-офф. Даты и время матчей 1/8 финала клубного чемпионата мира

По итогам группового этапа на клубном чемпионате мира 2025 в США сформировался список из 16 команд, которые продолжат борьбу за титул в плей-офф.

Матчи пройдут с 28 июня по 2 июля, каждый вечер запланировано по две встречи 1/8 финала.

В 1/8 финала КЧМ-2025 Палмейрас сыграет с Ботафого в бразильском дерби, и вечером 28 июня определится первый участник четвертьфинала. Португальская Бенфика встретится с английским Челси в европейском противостоянии.

На следующий день французский ПСЖ сыграет против американского Интер Майами, а бразильский Фламенго померяется силами с немецкой Баварией.

30 июня итальянский Интер встретится с Флуминенсе из Бразилии, а английский Манчестер Сити сыграет с саудовским Аль-Хилялем.

Вечером 1 июля мадридский Реал встретится с итальянским Ювентусом, а уже ночью дортмундская Боруссия сыграет с мексиканским Монтерреем.

Клубный чемпионат мира 2025

Пары 1/8 финала

28.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) [Филадельфия]

28.06. 23:00. Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) [Шарлотт]

29.06. 19:00. ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США) [Атланта]

29.06. 23:00. Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) [Майами]

30.06. 22:00. Интер (Италия) – Флуминенсе (Бразилия) [Шарлотт]

01.07. 04:00. Ман Сити (Англия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) [Орландо]

01.07. 22:00. Реал (Испания) – Ювентус (Италия) [Майами]

02.07. 04:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Монтеррей (Мексика) [Атланта]

Сетка плей-оф

Турнирные таблицы группового раунда

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