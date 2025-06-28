Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки
Футболист близок к достижению соглашения с иностранным клубом
Харьковский «Металлист 1925» готовит неожиданный трансфер.
По информации источника, харьковский клуб получил предложение из-за рубежа по трансферу хавбека Ивана Калюжного, стороны очень близки к подписанию соглашения.
Ситуация должна решиться в ближайшие дни. Отмечается, что речь идет не о польском «Видзеве», хотя о его интересе сообщалось ранее.
Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.
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