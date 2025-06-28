Вот это неожиданность. Металлист 1925 продаст Калюжного после его покупки

Харьковский «Металлист 1925» готовит неожиданный трансфер.

По информации источника, харьковский клуб получил предложение из-за рубежа по трансферу хавбека Ивана Калюжного, стороны очень близки к подписанию соглашения.

Ситуация должна решиться в ближайшие дни. Отмечается, что речь идет не о польском «Видзеве», хотя о его интересе сообщалось ранее.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.