Вылет Атлетико и Порту из КЧМ, Месси идет дальше, суперматч на Евро U-19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 июня.

1А. Таблица группы B. ПСЖ и Ботафого – в плей-офф. Почему вылетел Атлетико?

В 1/8 финала клубного чемпионата мира прошли французская и бразильская команды

1В. Таблица группы А. Голевая ночь: Интер Майами – в плей-офф КЧМ. Порту – out

Палмейрас и Интер Майами вышли в 1/8 финала, Порту и Аль-Ахли вылетели из КЧМ-2025

2А. Гол и ассист Суареса. Интер Майами упустил победу над Палмейрасом с 2:0

Американская и бразильская команды в день рождения Месси сыграли 2:2 и вышли в плей-офф КЧМ

2В. Первый громкий вылет. Атлетико сумел обыграть Ботафого, но покинул КЧМ

Матч закончился со счетом 1:0

2С. Хлопнули дверью. Порту и Аль-Ахли сыграли вничью с восемью голами

Оба коллектива вылетели из клубного чемпионата мира

2D. Случайный гол Хвичи. ПСЖ без напряга переиграл Сиэтл Саундерс

Французская команда оформила выход из группы на КЧМ

3. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы

Валерий Лучкевич покидает «Динамо»

4А. Испания U19 и Германия U19 устроили яркий триллер с овертаймом и 11 голами

Героем матча стал испанец Пабло Гарсия, который забил 4 гола

4В. Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19

В решающем матче в Бухаресте сыграют Испания и Нидерланды

5. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины получил ужасную травму

Кочергин разорвал крестообразные связки колена

6. Киченок с новой напарницей на супертай-брейке выиграла матч в Бад-Хомбурге

Людмила вместе с Эллен Перес в первом раунде переиграли тандем Хаверлаг / Мартинс

7. Сезон Гилджеса-Александра. Определился чемпион НБА сезона 2024/2025

«Оклахома» завоевала трофей Ларри О'Брайена

8. Итоги сезона НБА: триумф Оклахомы, провал топ-клубов и украинский след

Алексей Коляго отмечает наиболее знаковые моменты прошедшего розыгрыша

9. Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты

Михаил сознательно допинг не употреблял

10. Правило 30-30 портит для телезрителей КЧМ-2025 и может испортить ЧМ-2026

Погода и американские требования дали понять ФИФА, что их главный турнир может получить удар