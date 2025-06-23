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Евро U19
Нидерланды U19
23.06.2025 21:00 – FT 3 : 1
Румыния U19
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23 июня 2025, 23:30 | Обновлено 23 июня 2025, 23:41
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Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19

В решающем матче в Бухаресте сыграют Испания и Нидерланды

23 июня 2025, 23:30 | Обновлено 23 июня 2025, 23:41
79
0
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале юношеского Евро-2025 сборная Нидерландов U-19 обыграла Румынию U-19 со счетом 3:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией.

Полуфинальный матч состоялся 23 июня в Бухаресте, столице Румынии, на стадионе Rapid-Giulesti. Зрители увидели 4 гола.

Нидерландцы быстро взяли игру под контроль и уже к перерыву вели 2:0 благодаря точным ударам Конаду (36 мин) и Смита (42 мин). После перерыва Слити довел счет до разгромного (53 мин), а единственный гол престижа для румын оформил Барбу (68 мин).

Таким образом, хозяева турнира завершили свое выступление в полуфинале, а сборная Нидерландов поборется за титул с Испанией (26 июня в Бухаресте).

Чемпионат Европы 2025 U-19

Полуфинал, 23 июня. Бухарест (Румыния)

Нидерланды U-19 – Румыния U-19 – 3:1

Голы: Конаду, 36, Смит, 42, Слити, 53 – Барбу, 68

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил David Barbu (Румыния U19).
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нидерланды U19.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кес Смит (Нидерланды U19).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Don-Angelo Konadu (Нидерланды U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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