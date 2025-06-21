В понедельник, 23 июня состоится полуфинал молодежного Евро U-19 между сборными Нидерландов и Румынии. По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Нидерланды U-19

В марте, на 2-м этапе квалификации коллектив завоевал 7 очков за 3 матча и занял 1-е место в группе с Чехией, Люксембургом и Хорватией, которое и позволило ему получить путевку на турнир. Групповой этап Евро Нидерланды провели очень уверенно – выигрыши в матчах с Германией, Норвегией и Англией позволили команде получить заслуженное 1-е место квартета и место в полуфинале.

Румыния U-19

Как хозяин турнира, коллектив квалификации не проходил, а проводил товарищеские встречи. Групповой этап Евро Румыния прошла удачно, даже учитывая поражение против Испании, победы в играх с Черногорией и Данией позволили команде занять 2-е место группы и выйти в плей-офф.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в очных встречах.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов на групповом этапе, чем Нидерланды – 9. Однако такой же показатель у Испании и Англии.

Румыния пропустила 4 гола в 3 поединках группового этапа – 3-й лучший показатель среди всех команд.

Беспроигрышная серия Нидерландов в официальных играх проходит уже 9 поединков. В последний раз сборная проигрывала еще в марте 2024 года против Бельгии.

Возможные стартовые составы

Нидерланды: Геркенс – Дейкстра, Янсе, Угву, Рид – Ланд, Смит, Веркуйль – Слити, Конаду, Оуфкир

Румыния: Симон – Калугар, Маринкеу, Фалькушан, Черчел – Симионаш – Гутеа, Пекурару – Давид – Барбу, Вармешан

Прогноз

Я поставлю в Нидерланды с форой -1 и коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua Нидерланды U19 Румыния U19 Нидерланды с форой -1 1.66 Сделать ставку

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