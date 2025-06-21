Нидерланды U19

Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Прогноз и анонс на 1/2 молодежного Евро
Матч начнется 23 июня в 21:00 по Киеву
В понедельник, 23 июня состоится полуфинал молодежного Евро U-19 между сборными Нидерландов и Румынии. По киевскому времени игра начнется в 21:00.
Нидерланды U-19
В марте, на 2-м этапе квалификации коллектив завоевал 7 очков за 3 матча и занял 1-е место в группе с Чехией, Люксембургом и Хорватией, которое и позволило ему получить путевку на турнир. Групповой этап Евро Нидерланды провели очень уверенно – выигрыши в матчах с Германией, Норвегией и Англией позволили команде получить заслуженное 1-е место квартета и место в полуфинале.
Румыния U-19
Как хозяин турнира, коллектив квалификации не проходил, а проводил товарищеские встречи. Групповой этап Евро Румыния прошла удачно, даже учитывая поражение против Испании, победы в играх с Черногорией и Данией позволили команде занять 2-е место группы и выйти в плей-офф.
Личные встречи
Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в очных встречах.
Интересные факты
- Ни одна команда не забила больше голов на групповом этапе, чем Нидерланды – 9. Однако такой же показатель у Испании и Англии.
- Румыния пропустила 4 гола в 3 поединках группового этапа – 3-й лучший показатель среди всех команд.
- Беспроигрышная серия Нидерландов в официальных играх проходит уже 9 поединков. В последний раз сборная проигрывала еще в марте 2024 года против Бельгии.
Возможные стартовые составы
Нидерланды: Геркенс – Дейкстра, Янсе, Угву, Рид – Ланд, Смит, Веркуйль – Слити, Конаду, Оуфкир
Румыния: Симон – Калугар, Маринкеу, Фалькушан, Черчел – Симионаш – Гутеа, Пекурару – Давид – Барбу, Вармешан
Прогноз
Я поставлю в Нидерланды с форой -1 и коэффициентом 1.66.
21:00
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