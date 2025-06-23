Нидерланды U19

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Молодежные турниры23 июня 2025, 18:10 | Обновлено 23 июня 2025, 18:11
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Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 июня в 21:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-19
23 июня 2025, 18:10 | Обновлено 23 июня 2025, 18:11
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В Румынии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-19.
23 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Нидерланды U-19 – Румыния U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды определят полуфиналиста на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, столице Румынии.
Победитель матча выйдет в финал (26 июня в Бухаресте).
Сетка плей-офф Евро-2025 U-19
Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Нидерланды U-19 – Румыния U-19Смотреть трансляцию
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