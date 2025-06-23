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Евро U19
Нидерланды U19
23.06.2025 21:00 - : -
Румыния U19
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Молодежные турниры
23 июня 2025, 18:10 | Обновлено 23 июня 2025, 18:11
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Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 июня в 21:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-19

23 июня 2025, 18:10 | Обновлено 23 июня 2025, 18:11
50
0
Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Румынии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-19.

23 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Нидерланды U-19 – Румыния U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, столице Румынии.

Победитель матча выйдет в финал (26 июня в Бухаресте).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-19

Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Нидерланды U-19 – Румыния U-19
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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