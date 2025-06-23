Нидерланды U19

В Румынии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-19.

23 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Нидерланды U-19 – Румыния U-19.

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Команды определят полуфиналиста на стадионе Rapid-Giulesti в Бухаресте, столице Румынии.

Победитель матча выйдет в финал (26 июня в Бухаресте).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-19

Нидерланды U-19 – Румыния U-19. Полуфинал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE