Нидерланды U19

В полуфинале юношеского Евро-2025 сборная Нидерландов U-19 обыграла Румынию U-19 со счетом 3:1 и вышла в финал турнира, где сыграет с Испанией.

Полуфинальный матч состоялся 23 июня в Бухаресте, столице Румынии, на стадионе Rapid-Giulesti. Зрители увидели 4 гола.

Нидерландцы быстро взяли игру под контроль и уже к перерыву вели 2:0 благодаря точным ударам Конаду (36 мин) и Смита (42 мин). После перерыва Слити довел счет до разгромного (53 мин), а единственный гол престижа для румын оформил Барбу (68 мин).

Таким образом, хозяева турнира завершили свое выступление в полуфинале, а сборная Нидерландов поборется за титул с Испанией (26 июня в Бухаресте).

Чемпионат Европы 2025 U-19

Полуфинал, 23 июня. Бухарест (Румыния)

Нидерланды U-19 – Румыния U-19 – 3:1

Голы: Конаду, 36, Смит, 42, Слити, 53 – Барбу, 68

Видео голов и обзор матча