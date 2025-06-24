Таблица группы А. Голевая ночь: Интер Майами – в плей-офф КЧМ. Порту – out
Палмейрас и Интер Майами вышли в 1/8 финала, Порту и Аль-Ахли вылетели из КЧМ-2025
В ночь на 24 июня состоялись матчи последнего, третьего тура группы А клубного чемпионата мира 2025.
Интер Майами и Палмейрас сыграли вничью 2:2, а Порту и Аль-Ахли устроили голевую перестрелку – 4:4.
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- Итоговое турнирное положение квартета А: Палмейрас (5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2).
В плей-офф КЧМ-2025 вышли Палмейрас и Интер Майами, а Порту и Аль-Ахли, не выиграв ни одного поединка, покинули турнир.
Цапли могли стать первыми в группе. Для этого им нужно было обыграть бразильский коллектив, однако Лионель Месси и компания упустили победу со счета 2:0, пропустив на 80-й и 87-й минутах.
В 1/8 финала КЧМ Палмейрас встретится с еще одной бразильской командой Ботафого, а подопечные Хавьера Маскерано поборются против ПСЖ. Парижане выиграли квартет B, Ботафого занял итоговую вторую позицию.
Все результаты матчей группы А КЧМ-2025
- 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
- 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
- 19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0
- 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1
- 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия) – 2:2
- 24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет) – 4:4
Итоговая таблица группы А КЧМ-2025
|FIFA Club World Cup Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2
|Интер Майами
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3
|Порту
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4
|Аль-Ахли Каир
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
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