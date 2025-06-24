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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 07:01 | Обновлено 24 июня 2025, 07:03
241
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Таблица группы А. Голевая ночь: Интер Майами – в плей-офф КЧМ. Порту – out

Палмейрас и Интер Майами вышли в 1/8 финала, Порту и Аль-Ахли вылетели из КЧМ-2025

24 июня 2025, 07:01 | Обновлено 24 июня 2025, 07:03
241
0
Таблица группы А. Голевая ночь: Интер Майами – в плей-офф КЧМ. Порту – out
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 24 июня состоялись матчи последнего, третьего тура группы А клубного чемпионата мира 2025.

Интер Майами и Палмейрас сыграли вничью 2:2, а Порту и Аль-Ахли устроили голевую перестрелку – 4:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

  • Итоговое турнирное положение квартета А: Палмейрас (5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2).

В плей-офф КЧМ-2025 вышли Палмейрас и Интер Майами, а Порту и Аль-Ахли, не выиграв ни одного поединка, покинули турнир.

Цапли могли стать первыми в группе. Для этого им нужно было обыграть бразильский коллектив, однако Лионель Месси и компания упустили победу со счета 2:0, пропустив на 80-й и 87-й минутах.

В 1/8 финала КЧМ Палмейрас встретится с еще одной бразильской командой Ботафого, а подопечные Хавьера Маскерано поборются против ПСЖ. Парижане выиграли квартет B, Ботафого занял итоговую вторую позицию.

Все результаты матчей группы А КЧМ-2025

  • 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
  • 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
  • 19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0
  • 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1
  • 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия) – 2:2
  • 24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет) – 4:4

Итоговая таблица группы А КЧМ-2025

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Палмейрас 3 1 2 0 4 - 2 5
2 Интер Майами 3 1 2 0 4 - 3 5
3 Порту 3 0 2 1 5 - 6 2
4 Аль-Ахли Каир 3 0 2 1 4 - 6 2
Полная таблица

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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