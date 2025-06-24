Таблица группы А. Голевая ночь: Интер Майами – в плей-офф КЧМ. Порту – out

В ночь на 24 июня состоялись матчи последнего, третьего тура группы А клубного чемпионата мира 2025.

Интер Майами и Палмейрас сыграли вничью 2:2, а Порту и Аль-Ахли устроили голевую перестрелку – 4:4.

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Итоговое турнирное положение квартета А: Палмейрас (5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2).

В плей-офф КЧМ-2025 вышли Палмейрас и Интер Майами, а Порту и Аль-Ахли, не выиграв ни одного поединка, покинули турнир.

Цапли могли стать первыми в группе. Для этого им нужно было обыграть бразильский коллектив, однако Лионель Месси и компания упустили победу со счета 2:0, пропустив на 80-й и 87-й минутах.

В 1/8 финала КЧМ Палмейрас встретится с еще одной бразильской командой Ботафого, а подопечные Хавьера Маскерано поборются против ПСЖ. Парижане выиграли квартет B, Ботафого занял итоговую вторую позицию.

Все результаты матчей группы А КЧМ-2025

15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0

16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0

19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0

(Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1

(США) – Порту (Португалия) – 2:1 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия) – 2:2

24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет) – 4:4

Итоговая таблица группы А КЧМ-2025

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Палмейрас 3 1 2 0 4 - 2 5 2 Интер Майами 3 1 2 0 4 - 3 5 3 Порту 3 0 2 1 5 - 6 2 4 Аль-Ахли Каир 3 0 2 1 4 - 6 2 Полная таблица

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