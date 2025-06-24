Таблица группы B. ПСЖ и Ботафого – в плей-офф. Почему вылетел Атлетико?

23 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В.

Победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25 ПСЖ уверенно переиграл Сиэтл Саундерс со счетом 2:0 благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Ашрафа Хакими.

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Мадридский Атлетико минимально одолела Ботафого 1:0. Единственный мяч забил Антуан Гризманн На 87-й минуте.

По итогам всех поединков окончательное турнирное положение в квартете: ПСЖ (6), Ботафого (6), Атлетико (6), Сиэтл (0).

Поскольку три команды набрали по 6 очков, то критерием для распределения мест была разница забитых и пропущенных голов в очных поединках между этими коллективами: ПСЖ (+3), Ботафого (0), Атлетико (-3).

Ключевую роль сыграло разгромное поражение матрасников от парижан 0:4 на старте КЧМ-2025. Для выхода в 1/8 финала подопечным Диего Симеоне необходимо было побеждать Ботафого с разницей в три мяча.

В 1/8 финала пробились ПСЖ и Ботафого, Атлетико и Сиэтл покинули турнир. ПСЖ на старте плей-офф встретятся с командой, которая займет второе место в группе А, а Ботафого поборется против победителя того квартета.

Все результаты матчей в группе В КЧМ-2025

15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0

(Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0 16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1

(Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1 20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания) – 1:3

(Испания) – 1:3 20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1

(Бразилия) – 0:1 23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия) – 1:0

(Испания) – Ботафого (Бразилия) – 1:0 23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция) – 0:2

Итоговая таблица группы В КЧМ-2025

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