Киченок с новой напарницей на супертай-брейке выиграла матч в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах переиграли тандем Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) за 1 час и 44 минуты.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, 1/8 финала

Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 6:7 (3:7), 7:5, [8:10]

Киченок впервые в карьере сыграла в одной паре с Перрес. На следующей неделе они вместе выступят на Уимблдоне-2025.

Во втором круге Бад-Хомбурга Людмила и Эллен поборются против дуэта Чан Хао-Чин / Клара Таусон.

Помимо Киченок, Украину на этих кортах также представляет Элина Свитолина, но в одиночном разряде. Днем ранее Элина в 1/16 финала переиграла Элизе Мертенс. А в парном выступает и Надежда Киченок вместе с Николь Мелихар.