Победа молодежки, серебро Магучих, рекорд Дюплантиса, неудача волейболистов
Главные новости за 15 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 июня.
1A. Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы
1B. Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Украина занимает второе место, в матче с Нидерландами устроит даже ничья
1C. Унаи МЕЛЬГОСА: «У меня нет постоянных 11 игроков стартового состава»
Главный тренер Украины U-21 прокомментировал победу над Финляндией
2A. Их будет трудно остановить. ПСЖ уничтожил Атлетико на КЧМ
Команда Луиса Энрике сполна реваншировалась за поражение от мадридцев в ЛЧ
2B. Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Немецкий клуб не оставил шансов новозеландскому коллективу
2C. Палмейрас и Порту разошлись миром на старте клубного чемпионата мира
Оба матча первого тура в этой группе завершились в нулевую ничью
2D. Ботафого обыграл Сиэтл Саундерс в матче клубного чемпионата мира
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бразильской команды
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо стал главным тренером сборной Италии
Перед наставником стоит задача – попасть на чемпионат мира
3B. Переход Забарного в ПСЖ – на финальной стадии. Известна сумма трансфера
Украинский защитник продолжит карьеру во Франции
4A. Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Украинская спортсменка заняла второе место с результатом 1.99 метра
4B. Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Украинская спортсменка заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги
4C. Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6.28 м
Шведский атлет обновил достижение на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
5A. Досадное поражение. Украина неожиданно уступила Ирану в матче Лиги наций
Сине-желтые потерпели второе поражение подряд
5B. Женская сборная Украины вышла в финал четырех Евролиги по волейболу
Девушки в заключительном поединке разгромили сборную Словакии
6A. ХИТ одолел Аврору и третий раз подряд стал чемпионом Украины
Четвертый матч финальной серии завершился со счетом 4:2
6B. Камару Усман прервал серию из поражений, одолев Бакли в главном бою UFC
Борьба нигерийского экс-чемпиона стала настоящим ужасом для американца
7. Стародубцева упустила матчбол и проиграла в финале отбора к Ноттингему
Юлия уступила Камилле Рахимовой в решающем матче квалификации WTA 250
8. Расселл выиграл Гран-при Канады, авария Норриса и Пиастри
Драма в конце гонки в Канаде
9A. Украинский шпажист Роман Свичкар стал чемпионом Европы по фехтованию
В финале украинец уверенно победил соперника из Италии
9B. Комащук завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию
В финальном поединке украинская саблистка уступила сопернице из Франции
10. В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
Первая жеребьевка для киевской команды пройдет 18 июня
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