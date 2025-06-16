Победа молодежки, серебро Магучих, рекорд Дюплантиса, неудача волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 июня.

1A. Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

1B. Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?

Украина занимает второе место, в матче с Нидерландами устроит даже ничья

1C. Унаи МЕЛЬГОСА: «У меня нет постоянных 11 игроков стартового состава»

Главный тренер Украины U-21 прокомментировал победу над Финляндией

2A. Их будет трудно остановить. ПСЖ уничтожил Атлетико на КЧМ

Команда Луиса Энрике сполна реваншировалась за поражение от мадридцев в ЛЧ

2B. Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз

Немецкий клуб не оставил шансов новозеландскому коллективу

2C. Палмейрас и Порту разошлись миром на старте клубного чемпионата мира

Оба матча первого тура в этой группе завершились в нулевую ничью

2D. Ботафого обыграл Сиэтл Саундерс в матче клубного чемпионата мира

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу бразильской команды

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо стал главным тренером сборной Италии

Перед наставником стоит задача – попасть на чемпионат мира

3B. Переход Забарного в ПСЖ – на финальной стадии. Известна сумма трансфера

Украинский защитник продолжит карьеру во Франции

4A. Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме

Украинская спортсменка заняла второе место с результатом 1.99 метра

4B. Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент

Украинская спортсменка заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги

4C. Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6.28 м

Шведский атлет обновил достижение на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

5A. Досадное поражение. Украина неожиданно уступила Ирану в матче Лиги наций

Сине-желтые потерпели второе поражение подряд

5B. Женская сборная Украины вышла в финал четырех Евролиги по волейболу

Девушки в заключительном поединке разгромили сборную Словакии

6A. ХИТ одолел Аврору и третий раз подряд стал чемпионом Украины

Четвертый матч финальной серии завершился со счетом 4:2

6B. Камару Усман прервал серию из поражений, одолев Бакли в главном бою UFC

Борьба нигерийского экс-чемпиона стала настоящим ужасом для американца

7. Стародубцева упустила матчбол и проиграла в финале отбора к Ноттингему

Юлия уступила Камилле Рахимовой в решающем матче квалификации WTA 250

8. Расселл выиграл Гран-при Канады, авария Норриса и Пиастри

Драма в конце гонки в Канаде

9A. Украинский шпажист Роман Свичкар стал чемпионом Европы по фехтованию

В финале украинец уверенно победил соперника из Италии

9B. Комащук завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию

В финальном поединке украинская саблистка уступила сопернице из Франции

10. В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ

Первая жеребьевка для киевской команды пройдет 18 июня