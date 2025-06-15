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Италия
15 июня 2025, 16:55 | Обновлено 15 июня 2025, 17:20
348
2

ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо стал главным тренером сборной Италии

Перед наставником стоит задача – попасть на чемпионат мира

15 июня 2025, 16:55 | Обновлено 15 июня 2025, 17:20
348
2
ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо стал главным тренером сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо официально возглавил сборную Италии.

Об этом было сообщено на странице Федерации футбола Италии.

Перед Гаттузо стоит непростая задача – выйти на чемпионат мира. В это трудно поверить, но «Скуадра Адзурра» не смогла квалифицироваться на два последних мундиаля – в 2018-м и 2022 годах.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года Италия разгромно уступила Норвегии (0:3) на выезде, а затем дома скромно обыграла сборную Молдовы – 2:0.

Дженнаро Гаттузо впервые в своей карьере возглавил национальную сборную. До этого он работал с клубами: «Сьон» (Швейцария), «Палермо» (Италия), ОФИ (Греция), «Пиза» (Италия), «Милан» (Италия), «Наполи» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Марсель» (Франция) и «Хайдук» (Хорватия).

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Александр Сильченко Источник: Федерация футбола Италии
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MaximusOne
Пля Сильченко, сьогодні не перше квітня, перестань.
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