ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо стал главным тренером сборной Италии

47-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо официально возглавил сборную Италии.

Об этом было сообщено на странице Федерации футбола Италии.

Перед Гаттузо стоит непростая задача – выйти на чемпионат мира. В это трудно поверить, но «Скуадра Адзурра» не смогла квалифицироваться на два последних мундиаля – в 2018-м и 2022 годах.

В квалификации к чемпионату мира 2026 года Италия разгромно уступила Норвегии (0:3) на выезде, а затем дома скромно обыграла сборную Молдовы – 2:0.

Дженнаро Гаттузо впервые в своей карьере возглавил национальную сборную. До этого он работал с клубами: «Сьон» (Швейцария), «Палермо» (Италия), ОФИ (Греция), «Пиза» (Италия), «Милан» (Италия), «Наполи» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Марсель» (Франция) и «Хайдук» (Хорватия).