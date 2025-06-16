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Франция
16 июня 2025, 00:24 | Обновлено 16 июня 2025, 00:34
478
0

Переход Забарного в ПСЖ – на финальной стадии. Известна сумма трансфера

Украинский защитник продолжит карьеру во Франции

16 июня 2025, 00:24 | Обновлено 16 июня 2025, 00:34
478
0
Переход Забарного в ПСЖ – на финальной стадии. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный очень близок к переходу в «ПСЖ», сообщает известный итальянский журналист Николо Скиря в Twitter.

Переговоры между клубами по трансферу 22-летнего игрока находятся на финальной стадии. За украинца парижане заплатят «Борнмуту» 60 млн евро.

Илья подпишет контракт с «ПСЖ» сроком на 5 сезонов до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу.

Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Антон Романенко Источник: Николо Скира
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