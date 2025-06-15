Фабрицио Романо пролил свет на трансфер Забарного в ПСЖ
Договоренности между клубами до сих пор нет
Французский «Пари Сен-Жермен» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 22-летний футболист согласовал с парижанами контракт сроком на 5 сезонов.
Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются, но полной договоренности по трансферу еще нет.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, когда «ПСЖ» подпишет Илью Забарного.
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