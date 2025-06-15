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Франция
15 июня 2025, 13:14 |
2007
1

Фабрицио Романо пролил свет на трансфер Забарного в ПСЖ

Договоренности между клубами до сих пор нет

15 июня 2025, 13:14 |
2007
1
Фабрицио Романо пролил свет на трансфер Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист согласовал с парижанами контракт сроком на 5 сезонов.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются, но полной договоренности по трансферу еще нет.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, когда «ПСЖ» подпишет Илью Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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taras_sidyi
Оце так пролив світло. Хоть не сильно яскраве світло було? А то так і засліпити можна
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