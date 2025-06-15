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15 июня 2025, 06:30 | Обновлено 15 июня 2025, 06:31
92
0

Старт КЧМ, тренер для Александрии, поражение Украины от Бразилии

Главные новости за 14 июня на Sport.ua

15 июня 2025, 06:30 | Обновлено 15 июня 2025, 06:31
92
0
Старт КЧМ, тренер для Александрии, поражение Украины от Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 июня.

1. Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Матч первого тура клубного чемпионата мира в группе А завершился со счетом 0:0

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выбрала, где будет играть матчи Лиги конференций
Горожане остановили свой выбор на польском городе Катовице

2В. Самый молодой в УПЛ. Стало известно, кто станет новым тренером Александрии
Горожан возглавит Кирилл Нестеренко

3. Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украинцы потерпели первое поражение на турнире

4А. Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Трансфер может выйти дороже 60 миллионов евро

4В. Уже известна сумма трансфера. Зинченко все ближе к переходу в Милан
Итальянский гранд заинтересован в подписании украинца

5. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
Александр Рыбка принял важное решение

6. Стало известно, с кем сыграет Марта Костюк на травяном турнире в Берлине
Вторая ракетка Украины сыграет с Эммой Наварро

7. ОФИЦИАЛЬНО. Шок! Два украинца проведут бой в андеркарде Усик – Дюбуа 2
Андрей Новицкий проведет бой с Владиславом Сиренко

8. Интрига жива. Аврора сократила отставание в серии за золото Экстралиги
«Аврора» разгромила «ХИТ» на его площадке

9А. За кого болеть на клубном ЧМ? Инструкция для тех, кто не определился
Варианты для тех болельщиков, чьи любимые команды не поехали в США

9В. Четыре великих дерби на шестерых. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть
Заключительная часть представления неевропейских команд на клубном чемпионате мира 2025

10А. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
Защитник в сезоне 2024/25 выступал за львовский клуб на правах аренды из Коритибы

10В. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с основным полузащитником
Руслан Черненко будет выступать за «пивоваров» еще один сезон

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Александр Сильченко Sport.ua
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