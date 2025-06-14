За кого болеть на клубном ЧМ? Инструкция для тех, кто не определился

«Ливерпуль» и «Барселона» провели великолепный, даже исторический сезон – но не поехали на ЧМ. Зато поехал «Зальцбург», который осенью потерпел позор в ЛЧ – 7 поражений в 8 матчах. Все из-за специфических правил отбора, самое «преступное» из которых – только 2 клуба из одной страны. Однако оно только для Европы, поэтому Бразилия, например, представлена аж 4-мя командами… Так что вопросы к организаторам есть, и вопросов немало. Однако работаем с тем, что есть. Самая большая проблема – отсутствие на турнире сразу нескольких топ-клубов. Таких, у которых не только крутые составы и игра – но и огромная фан-база. И вот всем этим фанатам теперь не за кого болеть. В этом тексте попробую спасти вообще всех: и тех, чьи команды не поехали в США, и тех, кто собирается смотреть не только матчи своего любимого клуба.

В материале предложу 8 вариантов конкретных футболистов, тренеров и клубов, за которых стоит поболеть. Лично желаю успеха каждому упомянутому в данном тексте, потому этот список – максимально искренний.

За «последний танец» Месси

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Я не верю в американский «Интер» на этом турнире. Потому что чемпионат слабый. Даже не так: медленный. Вы включали нарезки голов МЛС? Там очень много «простых» голов, когда футболист имеет много времени подумать с мячом в ногах. Такого нет в Европе, где необходимо принимать решения как можно быстрее. Но «Интер» даже в такой среде не выделяется – не стал чемпионом в прошлом году, не является одним из лидеров своей конференции в текущем сезоне. Команда скорее разочарует на ЧМ. Но команда – это одно, а Лео – другое. Ему придется тянуть в соло. А он это умеет. Сколько же матчей Месси вытащил чуть ли не в одиночку... Придется снова спасать партнеров. Сейчас лучший в истории бомбардир клубного ЧМ – Роналду, 7 голов. Месси имеет 5. Поэтому если забьет 2 на своем последнем турнире, то закончит карьеру с паритетом по показателю со своим главным конкурентом. Было бы красиво и символично. Поэтому пусть тянет. Пусть забивает. Пусть сияет. Это последний случай, когда весь мир будет смотреть на Месси как на лидера команды. Прощание должно быть красивым.

За большие победы Симеоне

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Карьера Симеоне в «Атлетико» – великолепная. Он создал один из самых стабильных проектов в современном футболе. Уже более десятилетия мадридцы являются 3-й силой в Испании. Но есть проблема: команда не так часто побеждает. Только 2 больших титула вместе с Диего. А в последние годы проблемы не только с завоеванием трофеев – еще и с победами в больших поединках в принципе. За весь сезон «Атлетико» переиграл «Реал» и «Барселону» только дважды, хотя имел аж 9 попыток! Причем одна из побед – в плей-офф ЛЧ, поэтому после выигрыша «Атлетико» еще и из турнира вылетел. Понимаете? В последнее время Симеоне только уступает в топ-матчах. Чуть ли не каждый раз одно и то же. Однако на этом ЧМ может быть по-другому. В первом туре можно попробовать переиграть «ПСЖ». За французов не сыграет из-за травмы Дембеле, да еще и весь португальский десант только-только после ЛН. В 1/4 – «Бавария» или «Челси», обе – с ненадежной обороной. Хороший момент, чтобы наконец начать выигрывать топ-матчи.

За забитый гол Окленда

Открываем портал transfermarkt. Смотрим. Цена состава «Окленда» – 5 (пять!) миллионов евро! И это я еще округлил в большую сторону. Самый дешевый набор игроков без учета этого коллектива – 15 миллионов, среди европейцев – 176. У нас, в Европе, даже клубы из карликовых стран имеют более дорогих исполнителей... Короче говоря, «Окленд» будет играть ноунеймами даже для тех, кто в Football Manager представлял себя не тренером – а скаутом, которому нужно просмотреть десятки игроков-кандидатов в свою команду... Единственное преимущество коллектива из Новой Зеландии – опыт. Никто из участников ЧМ не имеет больше этих турниров за спиной (пусть и в старом формате), чем «Окленд» – аж 12. У любого из европейцев максимум 7. Футболисты, вполне возможно, будут нервничать меньше, чем исполнители, например, «Зальцбурга», который приезжает на ЧМ впервые. В группе с «Оклендом» «Бавария», «Бенфика» и «Бока Хуниорс», поэтому команде не грозит выход в плей-офф. Но он ей и не нужен: достаточно просто забить гол, это уже будет чрезвычайным достижением. Хотели поболеть за аутсайдера? Этот – самый аутсайдерский. Болейте.

За Франко Мастантуоно

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Эндрик и Гюлер приезжали в «Реал» как едва ли не главные молодые таланты мира – и присели на скамейку запасных. Потому что конкуренция безумная. В «Реале» нельзя сразу приносить пользу, а только адаптироваться, потому что результат нужен еще вчера. Поэтому Эндрик и Гюлер просто ждут своего шанса... Такая же судьба и Франко Мастантуоно – новичка мадридцев. Ему всего 17 лет, а он уже звезда: оформил более десятка голевых действий за основу «Ривер Плейта» в 2025-м, еще и в составе взрослой сборной Аргентины дебютировать успел. Короче, большой талант. Новый сезон начнет в составе «Реала» как запасной... Наверное. А может и нет. Вдруг загорится на этом ЧМ? Тогда Хаби не сможет постоянно мариновать топа на скамейке. Главный нюанс: этот турнир Франко отыграет за свой родной «Ривер Плейт». То есть никакой конкуренции за мяч с Мбаппе и Винисиусом, никакого давления результатов – только игра в футбол. То, что нужно молодому парню. В группе «Интер», а еще – посредственные «Урава» и «Монтеррей». Может засиять. Должен, чтобы Алонсо его заметил.

За атаку Боруссии

Вот я вам рассказываю о всяких «Атлетико» и «Оклендах», которые в решающий момент все равно будут сушить... Но мы же смотрим футбол не для этого, да? Едва ли не в первую очередь – ради голов. Мы хотим видеть опасные атаки и их мастерское завершение. Что ж, это нам гарантирует «Боруссия». Хотя бы на бумаге. Ее тренер Нико Ковач – не то чтобы фанат стиля «все в атаку», но он немного попробовал сыграть по-своему, когда пришел, несколько раз проиграл и понял: здесь так нельзя. И начал выставлять стартовый состав с 3-мя форвардами. И все заработало. На финише сезона «Боруссия» не проиграла в Бундеслиге 8 раз подряд (7+1=0-), а забила в этих поединках суммарно 24 гола – в среднем ровно по 3 за матч. И это при том, что на отрезке встречалась в том числе с «Баварией» (2:2) и «Байером» (4:2). Эту атаку не остановить. Гирасси на 6-матчевой серии с голами. Соперники по группе – «Флуминенсе», «Ульсан» и «Мамелоди». Первый часто и обильно пропускает даже на родине, а другие 2 – просто без сильных защитников. «Боруссия» порадует голами.

Против Ювентуса

Да, вы все правильно поняли: я мухлюю. И что вы мне сделаете? За кого болеть вариантов миллион, а вот против кого – не так много. Потому что болеть, например, против условного «ПСЖ», потому как тот богат – несерьезно, а против «Уравы» из-за ее слабого состава – даже смешно. Должен быть повод, лучше – еще и причины. И «Ювентус» такие дает. Команда собиралась перезапустить свой проект прошлым летом и выбрала Мотту главным тренером, выделила много денег на трансферы – и уволила тренера еще до конца сезона, хотя тот не провалился. Новым назначила Тудора, который не подходит этому составу (собирали творческих и сильных на мяче, а этому нужны атлеты). Начали выигрывать через раз, но все же заползли в ЛЧ. Без игры. Без результатов. Благодаря победе над аутсайдером в последнем туре, да и та – нервная (3:2). А теперь еще на ЧМ «Ювентус» едет за предыдущие заслуги... Это плохой проект. С боссами, которые принимают плохие решения. С футболом, в который невозможно влюбиться. «Ювентус» занимает место кого-то другого на турнире. Поэтому пусть не попадается лишний раз на глаза – и вылетает как можно раньше.

За психическое здоровье Гвардиолы

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Это был чрезвычайно тяжелый сезон для Пепа. Он никогда не проигрывал так много. Отрезок ноябрь-январь – совершенно ужасный, там вообще неудач больше, чем успехов. В какой-то момент стало известно, что Гвардиола разводится с женой, а после одного из матчей он расцарапал свою лысину из-за нервозности... Позже вообще был не похож на самого себя, когда отвечал на критику с трибун тем, что показывал пальцами количество своих побед в АПЛ – совсем как Моуринью. Ужасный, мрачный год для Гвардиолы. «Сити», как футбольный клуб, от такого провала оправится. А Пеп как человек? Страшно потерять его не только как тренера, но и как человека, без шуток. В конце сезона результаты стабилизировались, сам Гвардиола стал реагировать спокойнее. Но вдруг на ЧМ неудачи вернутся? Не хотелось бы. Я не предлагаю вам болеть за «Манчестер» – болейте лично за Пепа. Пусть он выиграет несколько поединков крутыми тренерскими решениями. А если придется вылетать, пусть это будет спокойный такой вылет. Без причин для царапания себя.

За признание Индзаги

Симоне построил нечто большое в «Интере». Я думаю, это будет понятно уже где-то через год. Руководство миланцев среди причин назначения новым тренером Киву одной называет умение того работать с местными молодыми, что очень пригодится на этой должности... Ну вы поняли? Клуб хочет экономить. Индзаги выигрывал не во главе команды, стремящейся к развитию, а как тренер коллектива, который хочет зарабатывать. Это другой уровень. И с такими боссами Индзаги создал единственную команду, которая на отрезке в 4 последних сезона ни разу не выпала из топ-3 Серии А. А еще выиграла один титул и трижды была лучшей по игре (по xPTS). Бешеный успех. Но никто из топ-клубов этого не заметил. Или заметил, но проигнорировал. Поэтому единственное хорошее предложение для Индзаги этим летом поступило из Саудовской Аравии. И он был вынужден согласиться. Потому что выжал максимум из этого проекта в Италии – а никто этого не признал. Теперь попытается добиться признания в Азии с «Аль-Хилялем». Первая попытка – на этом ЧМ. Хочется, чтобы тренер удивил. Может, тогда все наконец прозреют.

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