Стартует клубный чемпионат мира. 32 команды: состав групп, расписание

В США стартует клубный чемпионат мира 2025, который впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд.

Турнир состоится с 15 июня по 13 июля. 32 клуба-участника были распределены на 8 групп по 4 команды.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный матч пройдет 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

В числе участников – европейские гранды: Реал Мадрид, Манчестер Сити, ПСЖ, Челси, а также сильнейшие клубы из других континентов, включая Аль-Хиляль из Саудовской Аравии и Интер Майами из США.

Среди главных звезд турнира – Лионель Месси (Интер Майами), Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем (оба – Реал) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

Клубный чемпионат мира 2025

Состав групп

Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США)

Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США)

Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия)

Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Лос-Анджелес (США)

Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия)

Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия)

Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия)

Календарь матчей

1-й тур

15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США)

15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия)

15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания)

16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия)

16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США)

16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США)

17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия)

17.06. 04:00. Фламенгу (Бразилия) – Эсперанс (Тунис)

17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия)

17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония)

18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия)

18.06. 19:00. Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко)

18.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

19.06. 01:00. Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия)

19.06. 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия)

2-й тур

19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет)

19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия)

20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания)

20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия)

20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия)

20.06. 21:00. Фламенгу (Бразилия) – Челси (Англия)

21.06. 01:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис)

21.06. 04:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина)

21.06. 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Дортмунд (Германия)

21.06. 22:00. Интер (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония)

22.06. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан (Южная Корея)

22.06. 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика)

22.06. 19:00. Ювентус (Италия) – Видад (Марокко)

22.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика)

23.06. 01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

23.06. 04:00. Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ)

3-й тур

23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия)

23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция)

24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)

24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)

24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария Мюнхен (Германия)

24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)

25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)

25.06. 04:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Фламенгу (Бразилия)

25.06. 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан (Южная Корея)

25.06. 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия)

26.06. 04:00. Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина)

26.06. 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) – Монтеррей (Мексика)

26.06. 22:00. Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ)

26.06. 22:00. Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия)

27.06. 04:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика)

27.06. 04:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания)

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