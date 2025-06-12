Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

15 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Аль-Ахли сыграет против Интер Майами. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аль-Ахли

Команда считается безусловным флагманом египетского футбола. Этот свой статус она подтвердила и в нынешнем сезоне. Мощным финишем получилось удержать за спиной амбициозный Пирамидс, оформив чемпионство, третье кряду и 45-е всего за всю историю.

Доминируют футболисты и во всеафриканском масштабе. В 2020-2024 они выигрывали четырежды местную Лигу чемпионов. И явно были нацелены на очередной успех. Но допустили осечку в полуфинале с Мамелоди Саундаунс, когда после нулевой ничьей в ЮАР прагматично вели 1:0, но на 90-й минуте случился роковой автогол. И просто не было времени исправить - по правилу преимущества выездного гола, что еще действует на Черном континенте, в отличие от Европы, в решающий раунд отправился соперник.

Интер Майами

Клуб все еще остается молодым, но имеет амбиции. Чтобы реализовать их, Бекхэм выбрал каталонский акцент в трансферной активности, подписав свободным агентом Месси, а потом и ряд других звездных ветеранов Барселоны. Но пока что это принесло только один скромный трофей, Кубок Лиг. Ну да, прошлый сезон принес Supporters' Shield как лучшему в регулярном сезоне. Но в первом же раунде плей-офф последовало поражение.

В 2025-м году, уже под руководством Маскерано, утрачено шанс на первый титул. В полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ проиграли Ванкувер Уайткэпс - 0:2 и 1:3. Тогда же был спад и в МЛС, но его преодолели, перед началом клубного чемпионата обыграв в ярком стиле и Монреаль (4-2), и Коламбус Крю.

Статистика личных встреч

У молодого североамериканского футбольного проекта не было возможности до этого где-то помериться силами с одним из лучших клубов Африки.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают предпочтение, пусть и не безоговорочное, Майами. Но его соперник куда опытнее как коллектив в международных турнирах. Пока используем нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,77).