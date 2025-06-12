Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.06.2025 03:00 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 22:11 | Обновлено 12 июня 2025, 22:12
316
0

Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок первого тура группы А КЧМ состоится 15 июня и начнется в 03:00 по Киеву

12 июня 2025, 22:11 | Обновлено 12 июня 2025, 22:12
316
0
Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
ФК Интер Майами. Лионель Месси

15 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Аль-Ахли сыграет против Интер Майами. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аль-Ахли

Команда считается безусловным флагманом египетского футбола. Этот свой статус она подтвердила и в нынешнем сезоне. Мощным финишем получилось удержать за спиной амбициозный Пирамидс, оформив чемпионство, третье кряду и 45-е всего за всю историю.

Доминируют футболисты и во всеафриканском масштабе. В 2020-2024 они выигрывали четырежды местную Лигу чемпионов. И явно были нацелены на очередной успех. Но допустили осечку в полуфинале с Мамелоди Саундаунс, когда после нулевой ничьей в ЮАР прагматично вели 1:0, но на 90-й минуте случился роковой автогол. И просто не было времени исправить - по правилу преимущества выездного гола, что еще действует на Черном континенте, в отличие от Европы, в решающий раунд отправился соперник.

Интер Майами

Клуб все еще остается молодым, но имеет амбиции. Чтобы реализовать их, Бекхэм выбрал каталонский акцент в трансферной активности, подписав свободным агентом Месси, а потом и ряд других звездных ветеранов Барселоны. Но пока что это принесло только один скромный трофей, Кубок Лиг. Ну да, прошлый сезон принес Supporters' Shield как лучшему в регулярном сезоне. Но в первом же раунде плей-офф последовало поражение.

В 2025-м году, уже под руководством Маскерано, утрачено шанс на первый титул. В полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ проиграли Ванкувер Уайткэпс - 0:2 и 1:3. Тогда же был спад и в МЛС, но его преодолели, перед началом клубного чемпионата обыграв в ярком стиле и Монреаль (4-2), и Коламбус Крю.

Статистика личных встреч

У молодого североамериканского футбольного проекта не было возможности до этого где-то помериться силами с одним из лучших клубов Африки.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают предпочтение, пусть и не безоговорочное, Майами. Но его соперник куда опытнее как коллектив в международных турнирах. Пока используем нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Аль-Ахли Каир
15 июня 2025 -
03:00
Интер Майами
Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания U-19 – Дания U-19. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Без Стерлинга, Феликса и других. Челси объявил заявку на КЧМ
Аль-Ахли Каир Интер Майами Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Футбол | 12 июня 2025, 00:40 2
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти

Ламин пожелал трансфер Рафаэля Леау

Юрий МОРОЗ: «Мы так тяжело забивали и так легко пропускали»
Футбол | 12 июня 2025, 23:06 0
Юрий МОРОЗ: «Мы так тяжело забивали и так легко пропускали»
Юрий МОРОЗ: «Мы так тяжело забивали и так легко пропускали»

Авторитетный украинский специалист высказался о матче Евро-2025 (U-21) Украина – Дания

Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Футбол | 12.06.2025, 00:35
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч против Дании U-21
Футбол | 12.06.2025, 17:47
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч против Дании U-21
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч против Дании U-21
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Бокс | 12.06.2025, 08:53
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 10
Футбол
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 3
Бокс
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
Александр УСИК: «Это просто мусор, я на такое не реагирую вообще»
11.06.2025, 06:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем