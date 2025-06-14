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  4. Стало известно, с кем сыграет Марта Костюк на травяном турнире в Берлине
WTA
14 июня 2025, 14:58 | Обновлено 14 июня 2025, 15:06
373
4

Стало известно, с кем сыграет Марта Костюк на травяном турнире в Берлине

Вторая ракетка Украины сыграет с Эммой Наварро

14 июня 2025, 14:58 | Обновлено 14 июня 2025, 15:06
373
4
Стало известно, с кем сыграет Марта Костюк на травяном турнире в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 23), которая предварительно должна была начать выступление с этапа квалификации, попала в основную сетку после снятия с турнира другой украинки - Элины Свитолиной.

В первом раунде 22-летняя украинская теннисистка сыграет с десятым номером мирового рейтинга WTA – американкой Эммой Наварро.

Марта в прошлом сезоне дважды встречалась с американской теннисисткой на хардовом покрытии и оба раза в упорной борьбе потерпела поражение. На US Open – 4:6, 6:4, 3:6 и на WTA 1000 в Торонто – 5:7, 5:7.

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WTA Берлин Марта Костюк Эмма Наварро
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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naverland
 Что за сетка, У соболенко только квалифаеры.
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Muskrat2
Що за жарт, шість кваліфаєрів в одній купі, це не сітка, а діагноз.
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0
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Олександр Науменко
За третьою?
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0
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