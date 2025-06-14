Стало известно, с кем сыграет Марта Костюк на травяном турнире в Берлине
Вторая ракетка Украины сыграет с Эммой Наварро
Состоялась жеребьевка основной сетки престижного травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 23), которая предварительно должна была начать выступление с этапа квалификации, попала в основную сетку после снятия с турнира другой украинки - Элины Свитолиной.
В первом раунде 22-летняя украинская теннисистка сыграет с десятым номером мирового рейтинга WTA – американкой Эммой Наварро.
Марта в прошлом сезоне дважды встречалась с американской теннисисткой на хардовом покрытии и оба раза в упорной борьбе потерпела поражение. На US Open – 4:6, 6:4, 3:6 и на WTA 1000 в Торонто – 5:7, 5:7.
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