Стало известно, с кем сыграет Марта Костюк на травяном турнире в Берлине

Состоялась жеребьевка основной сетки престижного травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 23), которая предварительно должна была начать выступление с этапа квалификации, попала в основную сетку после снятия с турнира другой украинки - Элины Свитолиной.

В первом раунде 22-летняя украинская теннисистка сыграет с десятым номером мирового рейтинга WTA – американкой Эммой Наварро.

Марта в прошлом сезоне дважды встречалась с американской теннисисткой на хардовом покрытии и оба раза в упорной борьбе потерпела поражение. На US Open – 4:6, 6:4, 3:6 и на WTA 1000 в Торонто – 5:7, 5:7.