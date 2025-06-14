Четыре великих дерби на шестерых. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть

В заключительной, четвертой части представления неевропейских клубов в клубном чемпионате мира 2025, расскажем о командах, которые представляют Южноамериканскую конфедерацию футбола или КОНМЕБОЛ. Всего их шесть – четыре бразильских и два аргентинских.

Интересно, что именно южноамериканские клубы могут подарить сразу два дерби, которые входят в число самых принципиальных и ярких в футболе. И оба этих дерби могут случиться одновременно в полуфинале. Это аргентинское Суперклассико между столичными «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс» и Фла-Флу между бразильскими «Фламенгу» и «Флуминенси». Кроме того, на стадии плей-офф могут произойти еще два известных южноамериканских дерби – Вражеское Классико между «Ботафогу» и «Фламенгу», а также Классико Дедушек между «Ботафого» и «Флуминенсе», старейшее дерби в бразильском футболе.

Возможность увидеть одно или несколько из этих великих противостояний воочию – большой плюс расширенного формата клубных чемпионатов мира.

Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Аргентинский гранд, клуб со 124-летней историей, к которому еще в 30-х годах прошлого века «приклеилось» прозвище «миллионеры». Еще в те годы «Ривер» был финансово наиболее состоятельным клубом страны и мог позволить себе привлекать лучших игроков из других клубов. «Миллионеры» - рекордсмены Аргентины по количеству чемпионских титулов, которых у них 38. Также они по три раза выигрывали Копа и Суперкопа Аргентина, два Трофея Чемпионов и восемь других внутренних трофеев. На международном уровне «Ривер» четыре раза выиграл Копа Либертадорес, один Копа Судамерикана и три Рекопа Судамерикана.

Перед началом сезона 2024/25 в «Ривер» вернулся главный тренер Марсело Гальярдо после того, как один сезон проработал в Саудовской Аравии. С этим специалистом, который работал с «миллионерами» с 2014 года, связаны все их последние успехи. Молодой аргентинский специалист за десять сезонов привел «миллионеров» к 14 трофеям и трижды признавался тренером года в Южной Америке. В саудовском «Аль-Иттихаде» достичь успеха у Гальярдо не вышло и в июле прошлого года 48-летний специалист вернулся в родной клуб. Стоит отметить, что Гальярдо – воспитанник «Ривера», отыграл в составе «миллионеров» на позиции атакующего полузащитника 13 сезонов и выиграл восемь трофеев.

Нынешний сезон в Примере «Ривер» начал со второго места в Зоне В Апертуры с отставанием в четыре очка от «Росарио Сентраля» и без побед в гостевых встречах. При этом в межзональных матчах «миллионеры» выиграли домашнее Суперклассико у «Боки Хуниорс» со счетом 2:1, но затем также дома проиграли «Эстудиантес» из Ла-Платы со счетом 0:2. В плей-офф «Ривер» дошел до четвертьфинала, где по пенальти проиграл «Платенсе» из пригорода Буэнос-Айреса Флориды. Клаусура нынешнего сезона начнется 17 июля. В первом круге Копа Аргентина 2025 «Ривер» без проблем обыграл «Сьюдад де Боливар» из Торнео Федераль А, третьего по силе яруса аргентинского футбола, а во втором круге сыграет против тукуманского «Сан Мартина» из Примеры Насьональ, аргентинского второго дивизиона.

Представление состава «Ривера» достойно отдельной статьи, ибо там очень много интересных игроков, которые были на виду и на слуху в Европе, игроков с немалым опытом игры за свои национальные сборные и против неевропейских соперников «миллионеров» на клубном чемпионате мира 2025.

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В воротах Франко Армани и Конан Ледесма. Армани – ветеран «Ривера», участник двух чемпионатов мира и чемпион мира 2022 (единственный из чемпионата Аргентины). Ледесма отыграл более сотни матчей в Ла Лиге за «Кадис» и вернулся в Аргентину прошлым летом, когда андалузцы выбыли в Сегунду.

В защите арендованный у «Севильи» Федерико Гаттони, который перед этим не заиграл в аренде в бельгийском «Андерлехте»; и еще один бывший игрок «Севильи» Гонсало Монтиэль, который ездил в аренду в «Ноттингем Форрест», но в итоге вернулся в родной «Ривер». Также более сотни матчей за «Севилью» в карьере Маркоса Акуньи. В той же Ла Лиге, но в «Бетисе» около 150 матчей сыграл Херман Песселла, который заодно сьездил в Италию, где провел более сотни встреч за «Фиорентину», за которую также немало поиграл Лукас Мартинес Куарта. Леандро Гонсалес Пирес основательно поиграл в МЛС и мексиканской Лиге МХ, Фабрисио Бустос – в бразильской Серии А. А Мильтон Каско – уже легенда «Ривера», который пришел в него почти одновременно с Марсело Гальярдо и сыграл почти две сотни встреч.

В полузащите есть очередной бывший «севилец» Матиас Краневиттер, который после этого немало поиграл в мексиканской Лиге МХ за «Монтеррей», в том числе – вместе с Максимилиано Месой. В карьере Мануэля Лансини более 150 матчей в АПЛ в составе «Вест Хэма». Кевин Кастаньо со сборной Колумбии в прошлом году дошел до финала Копа Америка, Энсо Перес немало поиграл за португальскую «Бенфику» и испанскую «Валенсию», а Игнасио Фернандес – за бразильский «Атлетику Минейру». А Сантьяго Симон наиграл более сотни матчей за «Ривер» к своим 22 годам.

В нападении «Ривера» опытный колумбиец Мигель Борха с участием в чемпионате мира 2018 за плечами соседствует с тремя перспективными молодыми игроками, среди которых выделяется 17-летний Франко Мастантуоно, на счету которого десять голов в 61 матче за «Ривер». Дает игровое время Гальярдо и 18-летнему Иану Сувиавре, который сыграл четыре матча и уже открыл счет забитым голам.

Состав «Ривер Плейта»

Главный тренер: Марсело Гальярдо

Вратари: 1. Франко Армани, 25. Конан Ледесма, 37. Лукас Лавагнино, 41. Сантьяго Бельтран.

Защитники: 2. Фелерико Гаттони, 4. Гонсало Монтиэль, 6. Херман Песселла, 13. Лаутаро Риверо, 14. Леандро Гонсалес Пирес, 16. Фабрисио Бустос, 17. Пауло Диас (Чили), 20. Мильтон Каско, 21. Маркос Акунья, 28. Лукас Мартинес Куарта.

Полузащитники: 5. Матиас Краневиттер, 7. Матиас Рохас (Парагвай), 8. Максимилиано Меса, 10. Мануэль Лансини, 18. Гонсало Мартинес, 22. Кевин Кастаньо (Колумбия), 24. Энсо Перес, 26. Игнасио Фернандес, 29. Родриго Альендро, 31. Сантьяго Симон, 34. Гонсало Галоппо, 35. Джорджо Константини, 39. Сантьяго Ленсина.

Нападающие: 9. Мигель Борха (Колумбия), 11. Факундо Колидио, 15. Себастьян Друисси, 19. Гонсало Тапиа (Чили), 27. Баутиста Дадин, 30. Франко Мастантуоно, 38. Ян Сувиавре.

Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Еще один аргентинский гранд, главный соперник и враг «Ривер Плейта». «Бока Хуниорс» на четыре года младше и выиграла три чемпионских титула меньше. При этом «сенеисе» рекордные четыре раза выиграли Копа Аргентина, дважды – Суперкопа и 11 других аргентинских трофеев. На международном уровне «Бока» шесть раз выиграла Копа Либертадорес, дважды – Копа Судамерикана, рекордные четыре раз – Рекопа Судамерикана и десять других трофеев.

Как и «Ривер», «Бока» начала нынешний сезон со второго места в Апертуре Примеры, но в Зоне А, где по дополнительным параметрам уступила столичным «Архентинос Хуниорс», а в межзональном матче, кроме гостевого поражения от «Ривера» в Суперклассико, дома минимально обыграла «Росарио Сентраль». В плей-офф «сенеисес» дошли до четвертьфинала, где минимально проиграли еще одному столичному гранду «Индепендьенте». В Копа Аргентина в первом круге «Бока» разгромила со счетом 5:0 «Архентино» (Монте Маис) из Торнео Федераль А, а во втором круге сыграет против еще одного клуба примеры «Атлетико Тукуман».

31 мая у «Боки» сменился главный тренер – место Фернандо Гаго, который в конце апреля ушел в мексиканскую «Некаксу», занял 69-летний специалист Мигель Анхель Руссо, который стал главным тренером «сенеисес» в третий раз в карьере. Ранее этот специалист приводил «Боку» к победе в Копа Либертадорес 2007 и титулу чемпионов Аргентины 2020.

Как и в случае с «Ривером», состав «Боки» достоин отдельного материала, поскольку соперники «миллионеров» также стремятся собирать у себя интересных игроков, в том числе с опытом в Европе, национальных сборных, именитых ветеранов и не только.

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На выбор у Руссо сразу четыре классных «аркеро»: Серхио Ромеро – финалист чемпионата мира 2014, двукратный финалист Копа Америка, который, однако, немалую часть своей карьеры просидел на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед». 38-летний ветеран Хавьер Гарсия всю карьеру отыграл в чемпионате Аргентины, в основном, в составе «Тигре» из пригорода Буэнос-Айреса Виктории. Агустин Марчесин также в основном играл за океаном, но в конце 2010-х и начале 2020-х немало поиграл в португальском «Порту» и испанской «Сельте». А 22-летний Леандро Брей – будущее аргентинской вратарской школы. Фернандо Гаго постепенно давал ему игровое время – с начала 2024 года Брей сыграл 25 матчей, в 13 из которых не пропустил ни одного гола.

В защите самый известный игрок – Маркос Рохо, экс игрок португальского «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед», с которым выигрывал Кубок Англии и Лигу Европы, финалист чемпионата мира 2014 и двукратный финалист Копа Америка. Ездил в Европу и уругваец Марсело Сараччи, но не столь успешно – с «РБ Лейпцигом» дошел до финала Кубка Германии и все, в «Галатасарае» и «Леванте» поиграл немало, но без трофеев. Дважды играли в полуфинале Копа Америка колумбиец Франк Фавра и перуанец Луис Адвинкула – последний при этом и в финале играл, и в Европу ездил. У Адвинкулы в карьере есть украинский след – в апреле 2012 года он пришел в симферопольскую «Таврию», но уже в августе вернулся в аренду в «Спортинг Кристал» и в Украине так и не сыграл. Лаутаро Бланко сезон отыграл в Ла Лиге за «Эльче», а Марко Пеллегрино в 2023-м году пришел в «Милан», но сыграл за него только один матч – потом начались аренды и только с недавнего времени он на полноценном контракте в «Боке». Наконец, есть в защите «Боки» и молодой игрок – 21-летний Лаутаро Ди Лолло, который в прошлом году сыграл 16 матчей за родной клуб.

Полузащита «Боки» по именам поскромнее, но в этой линии есть немало молодых игроков. Если здесь и европеец – испанец Андер Эррера, экс-игрок «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Атлетика» из Бильбао, который пришел в «Боку» в январе. Эррера с «Атлетиком» играл в финале Лиги Европы, с «Манчестер Юнайтед» ее выигрывал, а с ПСЖ играл в финале Лиги чемпионов. При этом за сборную Испании он сыграл всего два матча и ни разу не ездил на крупные турниры. Еще один ветеран в полузащите «Боки» – Родриго Батталья, за плечами которого более сотни матчей в Примейре-лиге и почти 75 встреч в Ла Лиге. Как и Эррера, Батталья почти не играл за национальную сборную – также всего два матча без поездок на крупные турниры. С опытом в линии полузащиты «Боки» соседствует молодость в лице таких игроков, как арендованный у французского «Лилля» Игнасио Мирамон, Мильтон Дельгадо, Кевин Сенон и Камило Рей Доменеч. Все они уже активно получают игровое время и близки к полноценному статусу игроков основы «сенеисес».



В нападении у «Боки» тоже соседствуют опыт и молодость. Опыт – это в первую очередь про уругвайца Эдинсона Кавани, экс-игрока «Наполи», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии», который в общей сложности 16 лет провел в Европе, играл в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сыграл на четырех чемпионатах мира и выигрывал Копа Америка. Сюда же – еще один уругваец Мигель Мерентиель. У него достижения поскромнее, чем у Кавани, но именно он был одним из лидеров скромной «Дефенсы и Хустисии», которая в 2020-м году впервые в своей истории выиграла континентальный трофей – Копа Судамерикана, а затем в Рекопа обыграла бразильский «Палмейрас». А молодость в атаке «Боки», это, в первую очередь Эсекьель Севальос, который к 23 годам сыграл уже 111 матчей, и 22-летний Брайан Агирре, который присоединился к «Боке» в прошлом году и сыграл за нее 25 матчей.

Состав «Боки Хуниорс»

Главный тренер: Мигель Анхель Руссо

Вратари: 1. Серхио Ромеро, 12. Леандро Брей, 13. Хавьер Гарсия, 25. Агустин Марчесин.

Защитники: 3. Марсело Сараччи (Уругвай), 4. Николас Фигаль, 6. Маркос Рохо, 17. Луис Адвинкула (Перу), 18. Франк Фавра (Колумбия), 23. Лаутаро Бланко, 24. Хуан Баринага, 26. Марко Пеллегрино, 32. Аиртон Коста, 34. Маттео Мендиа, 40. Лаутаро Ди Лолло, 42. Лукас Блондель (Швейцария).

Полузащитники: 5. Родриго Батталья, 8. Карлос Паласиос (Чили), 14. Игнасио Мирамон, 15. Вильямс Аларкон (Чили), 19. Агустин Мартегани, 20. Алан Веласко, 21. Андер Эррера (Испания), 22. Кевин Сенон, 27. Малком Браида, 30. Томас Бельмонте, 38. Камило Рей Доменеч, 43. Мильтон Дельгадо, 53. Сантьяго Дальмассо.

Нападающие: 7. Эсекьель Севальос, 9. Мильтон Хименес, 10. Эдинсон Кавани (Уругвай), 11. Лукас Хансон, 16. Мигель Мерентиель (Уругвай), 33. Брайан Агирре.

Фламенгу (Риу де Жанейру, Бразилия)

Первый из четырех бразильских клубов на клубном чемпионате мира 2025 – далеко не самый титулованный в своей стране. За 113 лет истории футбольной команды клуба «рубру-негру» рекордные 39 раз выиграли чемпионат штата Риу де Жанейру, семь раз – Серию А, пять раз – Кубок Бразилии и пять других национальных трофеев. При этом на международном уровне «Фламенгу» трижды становился обладателем Копа Либертадорес и один раз – Рекопа Судамерикана.

В нынешнем сезоне «Фламенгу» без проблем выиграл чемпионат штата Риу де Жанейру – победил в регулярной части, а затем выиграл плей-офф, где в финале со счетом 2:1 в гостях обыграл «Флуминенсе», а затем дома команды разошлись нулевой ничьей. В Серии А 2025 «рубру-негру» после 11 матчей делят первое место с «Крузейру», однако, у клуба из Риу де Жанейру один матч в запасе.

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В отличие от аргентинских клубов, в бразильских больше иностранцев, среди которых есть и весьма именитые. Например, опорный полузащитик с итальянским паспортом Жоржинью Фреллу, за плечами у которого более четырех сотен матчей в Европе за «Наполи», «Арсенал» и «Челси». Уругвайский правый защитник Гильермо Варела сыграл на двух чемпионатах мира, а также несколько матчей за «Мачестер Юнайтед» и провел один сезон во второй команде мадридского «Реала». У чилийского опорного полузащитника Эрика Пульхара в биографии победа на Копа Америка Сентенарио и под двести матчей в итальянской Серии А за «Болонью» и «Фиорентину». Уругвайцы Джорьян Де Арраскаэта, Матиас Винья и Николас де ла Крус выступали на чемпионате мира, при чем Де Арраскаэта – дважды. А на счету аргентинского вратаря Агустина Росси более 150 матчей за «Боку Хуниорс», с которой он трижды выиграл чемпионат Аргентины.

Среди местных игроков «Фламенгу» главные звезды – защитник Данилу да Силва, бывший игрок «Реала» и «Манчестер Сити», и экс-защитник «Ювентуса» Алекс Сандру Лобу. Также более сотни матчей за французский «Лилль» сыграл Луис Араужу, а Аллан Родригес в 2015 году пришел в «Ливерпуль», но не сыграл за «красных» ни одного матча. Бразилец сразу пошел по арендам, а в 2020 году вернулся домой. Под сотню матчей за итальянские «Рому» и «Фиорентину» сыграл полузащитник Жерсон Сантус, а форвард Эвертон Соарес – один из двух игроков «Фламенгу», вместе с Алексом Сандру, которые в 2019 году выиграли Копа Америка.

Состав «Фламенгу»

Главный тренер: Филипе Луис Касмирски

Вратари: 1. Агустин Росси (Аргентина), 25. Матеус Кунья, 49. Диогу Алвес, 58. Лео Наннетти.

Защитники: 2. Гильермо Варела (Уругвай), 3. Лео Ортис, 4. Лео Перейра, 6. Айртон Лукас Медейрус, 13. Данилу да Силва, 17. Матиас Винья (Уругвай), 26. Алекс Сандру Лобу, 33. Клейтон Сантана, 43. Весли Франса, 51. Даниэл Салес, 61. Жоау Виктор Кунья.

Полузащитники: 5. Эрик Пульхар (Чили), 8. Жерсон Сантус, 10. Джорьян Де Арраскаэта (Уругвай), 18. Николас де ла Круз (Уругвай), 20. Матеус Гонсалвес, 21. Жоржинью Фреллу (Италия), 29. Аллан Родригес, 52. Эвертон Араужу, 56. Паблу Лусиу, 79. Жошуа Лана.

Нападающие: 7. Луис Араужу, 9. Педру Абреу, 11. Эвертон Соуза, 19. Лорран Перейра, 23. Жунинью Виейра, 27. Бруну Энрике Пинту, 30. Мишаэль Делгаду, 47. Гильерме Гомес, 50. Гонсало Плата (Эквадор), 64. Валлас Ян Баррету.

Флуминенсе (Риу де Жанейру, Бразилия)

Удивительно, но факт – только в 2023-м году «Флуминенсе» впервые в своей истории выиграл континентальный трофей, Копа Либертадорес. С другой стороны «Флу» и на внутренней арене немного выиграл за 122 года своей истории: 33 титула чемпиона штата Риу де Жанейру, четыре титула чемпиона Бразилии и один Кубок Бразилии. Негусто, но это не мешает матчам «Флуминенсе» и «Фламенгу» считаться одним из самых принципиальных дерби страны.

В нынешнем сезоне чемпионата штата Риу де Жанейру «Флу» занял третье место в основной части и отстал от лидера, «Фламенгу», на три очка. В плей-офф «Флу» дошел до финала, где проиграл все тому же «Фламенгу». При этом форвард «Флу» Херман Кано стал одним из трех лучших снайперов турнира с шестью голами. В чемпионате Бразилии «Флу» после 11 матчей занимает шестое место с 20 очками и отстает от лидеров, «Фламенгу» и «Крузейру», на четыре очка.

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Иностранцев в составе «Флуминенсе» больше, чем во «Фламенгу». Из них в первую очередь стоит выделить аргентинского форварда-ветерана Хермана Кано, лучшего снайпера Копа Либертадорес 2023 и ключевого игрока «Флу», который выиграл главный континентальный трофей Южной Америки. Также стоит отметить уругвайца Агустина Каноббио, участника чемпионата мира 2022 и полуфиналиста Копа Америка 2024, финалистом которого стал колумбийский полузащитник Хон Ариас. А еще один уругваец, 20-летний форвард Хоакин Лавега – молодой талант, который недавно впервые был вызван в национальную сборную.

Что касается местных игроков «Флуминенсе», то среди них главная звезда – Тьягу Силва, бывший центральный защитник «Милана», ПСЖ и «Челси», который в прошлом году вернулся во «Флу» после 15-летнего перерыва. В составе лондонцев Силва стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира среди клубов 2021 года, а в составе парижан играл в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии Тьягу Силва сыграл на четырех чемпионатах мира и выиграл Копа Америка 2029. Также стоит отметить вратаря Марселу Питалугу, который в 2022 году пришел в «Ливерпуль», но, как и многие, сразу отправился в аренды, а в нынешнем году перешел на полноценный контракт во «Флуминенсе», так и не сыграв за «красных» ни одного матча. А полузащитник Паулу Гансу сыграл 28 матчей в составе испанской «Севильи».

Состав «Флуминенсе»

Главный тренер: Ренату Гаушу Порталуппи.

Вратари: 1. Фабиу Масиел, 27. Марселу Питалуга, 50. Густаву Рамалью, 98. Витор Эудес Коста.

Защитники: 2. Самуэл Шавьер Бриту, 3. Тьягу Силва, 4. Игнасиу Оливейра, 6. Рене Мартинш, 12. Габриэль Фуэнтес (Колумбия), 22. Хуан Пабло Фрейтес (Аргентина), 23. Гуга Гомес, 26. Маноэл Карвалью, 29. Тьягу Сантус.

Полузащитники: 5. Факундо Берналь (Уругвай), 8. Матеус Мартинелли, 10. Паулу Гансу, 16. Густаву Нонату, 35. Эркулес Насименту, 37. Исак Силва, 45. Винисиус Лима, 55. Валлас Дави.

Нападающие: 7. Йефферсон Сотельдо (Венесуэла), 9. Эвералду Стум, 11. Маркус Кену, 14. Херман Кано (Аргентина), 17. Агустин Каноббио (Уругвай), 19. Хоакин Лавега (Уругвай), 21. Хон Ариас (Колумбия), 28. Рикелме Алмейда, 77. Паулу Байя, 90. Кевин Серна (Колумбия).

Ботафогу (Риу де Жанейру, Бразилия)

Общий враг «Фламенгу» и «Флуминенсе» при этом гораздо менее титулован, чем «Фла» и «Флу». «Ботафогу» за 120 лет истории 21 раз выиграл чемпионат штата Риу де Жанейру, трижды становился чемпионом Бразилии, а в прошлом году впервые в своей истории выиграл Копа Либертадорес. Последний, однако, не первый для «фогу» континентальный трофей – в 1993 году они выиграли Копа КОНМЕБОЛ, в ту пору второй по величине континентальный кубок в Южной Америке.

В нынешнем сезоне «Ботафогу» занял девятое место в основной части чемпионата штата Риу де Жанейру, набрав 13 очков. От победителя, «Фламенгу», «фогу» отстали на десять очков. Также они завершили чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Бразилии 2025 после 11 матчей «Ботафогу» занимает восьмое место с 18 очками и отставанием в шесть очков от лидеров, «Крузейру» и «Фламенгу».

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Из иностранцев в составе «Ботафогу» самый известный – аргентинский форвард Хоакин Корреа, за плечами у которого под двести матчей в итальянской Серии А в составе «Сампдории», «Лацио» и «Интера», финал Лиги чемпионов 2022/23, а также победа в составе национально сборной в Копа Америка 2021. Также немалый опыт в Европе есть у ангольского центрального защитника Бартоломеу Баштуша, который сышрал почти сто матчей за итальянский «Лацио». Есть среди иностранцев «фогу» и два молодых таланта – 22-летний чемпион мира U-20 в составе сборной Уругвая Матео Понте и совсем новое приобретение, 18-летний аргентинский атакующий полузащитник Альваро Монторо, который пришел в «Ботафогу» в ранге действующего чемпиона Аргентины в составе «Велес Сарсфилда».

Среди местных игроков «Ботафогу» есть звездный левый защитник Алекс Теллес, бывший игрок «Интера», «Порту», «Манчестер Юнайтед» и «Севильи». С последней бразилец в сезоне 2022/23 выиграл Лигу Европы. Также Теллес в составе национальной сборной сыграл на чемпионате мира 2022. Также почти 330 матчей в итальянской Серии А в составе «Наполи» и «Удинезе» сыграл опорный полузащитник Аллан Лоурейру, который также полсотни матчей сыграл в АПЛ в составе «Эвертона», а в составе сборной Бразилии выиграл Копа Америка 2019. В итальянской Серии А за «Фиорентину» немало поиграл форвард Артур Кабрал, а защитник Витинью Силва провел около 30 матчей в АПЛ в составе «Бернли». А у опорного полузащитника Данилу Барбосы и левого защитника Фернанду Марсала немалый опыт выступлений во французской Лиге 1 – у Барбосы 50 матчей за «Ниццу», а у Марсала более сотни игр за «Лион» и «Генгам». Также два десятка матчей в составе «Лиона» сыграл вингер Жеффинью Перейра.

Состав «Ботафогу»

Главный тренер: Ренату Паива (Португалия).

Вратари: 1. Рауль Стеффенс. 12. Жон Масиэл, 24. Лео Линк, 40. Кристиан Лоор (Эквадор).

Защитники: 2. Витинью Силва, 4. Матео Понте (Уругвай), 13. Алекс Теллес, 15. Бартоломеу Баштуш (Ангола), 20. Александер Барбоса (Аргентина), 21. Фернанду Марсал, 31. Каю Панталеау, 32. Жаир Кунья, 57. Давид Рикарду Лойола, 66. Луис Куябану.

Полузащитники: 5. Данилу Барбоса, 6. Патрик де Паула, 8. Альваро Монторо (Аргентина), 10. Хефферсон Саварино (Венесуэла), 17. Марлон Фрейтас, 18. Кауэ Пессанья, 23. Сантьяго Родригес (Уругвай), 25. Аллан Лоурейру, 26. Грегоре Фаверу, 28. Невтон Араужу, 77. Кауан Линдес.

Нападающие: 7. Артур Гимарайнш, 9. Рван Круз, 11. Матеус Мартинс, 16. Натан Фернандес, 19. Кайке Гувейя, 30. Хоакин Корреа, 39. Гонсало Мастриани, 47. Жеффинью Перейра, 98. Артур Кабрал, 99. Игор Жезус Круз.

Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилия)

Четвертый бразильский клуб на клубном чемпионате мира 2024, он же единственный не из штата Риу де Жанейру – «Палмейрас» из Сан-Паулу, рекордсмен по количеству титулов чемпиона Бразилии, которых у «вердау» 12. Также «Палмейрас» четыре раза выиграли Кубок и один раз – Суперкубок Бразилии, 26 раз победили в чемпионате штата Сан-Паулу, трижды выиграли Копа Либертадорес и один раз – Рекопа Судамерикана.

В нынешнем сезоне в чемпионате штата Сан-Паулу «Палмейрас» заняли второе место в группе D группового этапа, а затем дошли до финала плей-офф, где минимально проиграли «Коринтианс»: 0:1 дома и 0:0 в гостях. В чемпионате Бразилии нынешнего сезона после 11 матчей «Палмейрас» занимают четвертое место с 22 очками и отставанием в два очка от «Фламенгу», который занимает первое место.

Среди иностранных игроков «Палмейрас» наиболее известен четырехкратный участник Копа Америка в составе сборной Парагвая Густаво Гомес, который в середине 2010-х сыграл два десятка матчей в составе «Милана». Колумбийский полузащитник Ричард Риос в прошлом году дошел до финала Копа Америка. На этом же Копа Америка до полуфинала дошел уругвайский полузащитник Эмилиано Мартинес, а еще один уругваец, полузащитник Факундо Торрес, сыграл на чемпионате мира 2022.

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Самый именитый среди местных игроков «Палмейрас» – полузащитник Фелипе Андерсон Гомес, который сыграл более, чем три сотни матчей в составе итальянского «Лацио» и более 70 – в составе итальянского «Вест Хэма». При этом в составе сборной Бразилии Андерсон сыграл всего два матча. Неудачной поездкой в Европу известен форвард Витор Роке, который не заиграл ни в «Барселоне», и в «Бетисе». Форвард Паулинью Сампаю пять сезонов провел в немецком «Байере» из Леверкузена, за который сыграл 79 матчей, еще один форвард Эстевау Оливейра со следующего сезона будет выступать за «Челси», а у вратаря Вевертона Перейры есть немалый опыт в национальной сборной в виде чемпионата мира 2022 и выхода в финал Копа Америка 2021, пусть и в статусе резервного вратаря.

Состав «Палмейрас»

Главный тренер: Абел Феррейра (Португалия)

Вратари: 1. Матеус Мендес, 14. Марселу Ломба, 21. Вевертон Перейра.

Защитники: 2. Маркус Роша, 3. Бруну Фухс, 4. Агустин Гиай (Аргентина), 6. Вандерлан Барбоса, 12. Майке Оливейра, 13. Микаэл Силва, 15. Густаво Гомес (Парагвай), 22. Хоакин Пикерес (Уругвай), 26. Мурилу Паим, 34. Кайки Навис, 43. Луис Бенедетти.

Полузащитники: 5. Анибал Морено (Аргентина), 7. Фелипе Андерсон Гомес, 8. Ричард Риос (Колумбия), 23. Рафаэл Вейга, 30. Лукас Эвангелиста, 32. Эмилиано Мартинес (Уругвай), 40. Аллан Андраде.

Нападающие: 9. Витор Роке, 10. Паулинью Сампаю, 17. Факундо Торрес (Уругвай), 18. Маурисиу Праду, 31. Луижи Сантус, 39. Талис Араужу, 41. Эстевау Оливейра, 42. Хосе Мануэль Лопес (Аргентина).

Как могут случиться дерби или вместо итогов

В начале мы говорили, что южноамериканские клубы интересны, в том числе, тем, что в плей-офф могут пройти четыре очень принципиальных дерби. Сейчас рассмотрим, что нужно для того, чтобы эти дерби все-таки случились.

Аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» могут сыграть Суперклассико в полуфинале. Для этого им надо одновременно либо выиграть свои группы, либо занять в них вторые места. Точно такой же результат группового этапа нужен «Фламенгу» и «Флуминенсе», чтобы сыграть между собой также в полуфинале. Примечательно, что если аргентинцы займут в своих группах первые места, а бразильцы вторые, или наоборот – в полуфиналах могут состояться оба дерби одновременно.

«Ботафогу» и «Фламенгу» могут сыграть друг с другом в четвертьфинале, если оба одновременно выиграют свои группы или займут в них свои места. Если в группах эти клубы займут разные места, то они смогут сыграть друг с другом только в финале. А с «Флуминенсе» «Ботафогу» может пересечься либо в полуфинале, если обе команды свои группы выиграют или станут в них вторыми, или в финале, если они займут разные места.

Наконец, в полуфиналах могут одновременно состояться Суперклассико и матч «Флуминенсе» с «Ботафогу». Это возможно также если аргентинцы займут в своих группах первые места, а бразильцы вторые, или наоборот.

Более того, любой из шестерки южноамериканских клубов сам по себе способен дойти до финала и даже выиграть чемпионский титул, таким образом подарив зрителям интересные матчи против европейских клубов.